Какие болезни появляются из-за дефицита сна: ответ медиков

Эксперты рассказали о важности здорового сна

Крепкий сон – залог здоровья. Фото: depositphotos

Многочисленные исследования утверждают, что дефицит сна может привести к возникновению опасных болезней. Врачи рассказали о самых распространенных рисках для здоровья.

Болезнь Альцгеймера

Исследования ученых из Университета Джона Хопкинса показывает, что недосып может как быть причиной болезни Альцгеймера, так и ускорять ее ход. У тех, кто жаловался на плохой сон, зафиксировали большее количество бета-амилоидных отложений в головном мозге – характерный признак болезни Альцгеймера.

Ожирение и диабет

Американские ученые из Чикагского университета установили, что дефицит сна может вызвать ожирение, которое, в свою очередь, приводит к диабету. Те, кто спали по четыре часа, имели более высокий уровень жирных кислот, которые могут замедлять обмен веществ и способность регулировать уровень сахара в крови. У тех, кто спал нормально, не было признаков ожирения и предиабета.

Язвенный колит

Это воспалительное заболевание кишечника, которое проявляется в язвах слизистой оболочки пищевода. Язвенный колит и болезнь Крона могут быть вызваны избытком сна. Ученые зафиксировали повышение риска язвенного колита по мере снижения продолжительности сна до шести часов и менее.

Сердечно-сосудистые заболевания

Дефицит сна дано связывают с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, которое представили на конгрессе Европейского кардиологического общества, показывает, что две трети мужчин, которые пережили сердечный приступ, страдали нарушением сна.

Более того, у мужчин, которые жаловались на плохой сон, риск инфаркта миокарда (сердечного приступа, при котором отмирает сердечная мышца) был выше в 2,6 раза, а инсульта – в 1,5 раза.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

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