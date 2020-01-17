Какие опасные осложнения может вызвать грипп

Почему стоит сделать вакцину от гриппа

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С начала эпидсезона грипп уже забрал жизни пяти украинцев. Никто из них не был вакцинирован. А это единственный метод профилактики вируса. И хоть прививка и не защищает на 100% от гриппа, но она значительно уменьшает риск осложнений.

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А самое опасное в гриппе, это как раз осложнения. В группе риска дети, пожилые, беременные женщины и люди со сниженным иммунитетом.

Пневмония – первая в списке самых опасных осложнений. Она может быть вирусной, бактериальной или смешанного типа. И, если бактериальную можно победить с помощью антибиотиков, то с вирусной посложнее. Особенно, если она вызвана нетипичным вирусом. Главные симптомы пневмонии: высокая температура, одышка даже в состоянии покоя, затрудненное дыхание, тахикардия, апатия, вялость, слабость. Менингит – воспаление оболочки головного мозга. По статистике около 5% людей, болеющие гриппом, получают осложнение в виде менингита. Симптомы: температура, которая стабильно держится 4-5 дней и не сбивается, сильная головная боль, тошнота, сонливость, светобоязнь. Миокардит – воспалительное заболевание мышцы сердца. К сожалению, очень многие принимают симптомы миокардита за "отходняк" после болезни и, когда обращаются к врачу, то бывает уже поздно. Главные признаки: сильная утомляемость, давящие боли в груди, одышка, отечность, учащенное сердцебиение.

Все эти осложнения могут привести к летальному исходу. В Украине уже зарегистрированы случаи смерти от вирусной пневмонии. Поэтому важно помнить, что грипп – это очень коварное заболевание. Пускать его на самотек ни в коем случае нельзя. Лечение должно происходить под контролем врача. Особенно важно соблюдать постельный режим и выполнять все указания доктора.

При любых вышеперечисленных симптомах настоятельно рекомендуем быстрее показаться специалисту. Ведь иногда, как в случае стремительного течения вирусной пневмонии, счет может идти на часы.

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