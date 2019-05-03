Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие йогурты улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет

Чтобы йогурт принес пользу, нужно употреблять его правильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30

Многие убеждены в том, что регулярное употребление молочных продуктов, в частности, йогуртов, улучшает здоровье.  "Сегодня" попытались разобраться: действительно ли йогурты и так называемые пробиотики в них улучшают наше пищеварение и укрепляют иммунитет?

Главный вопрос: как бифидо- и лактобактерии приносят пользу, когда попадают в агрессивную среду желудка? Часть из них, как объясняют гастроэнтерологи, моментально погибает. Это подтверждают и выводы Европейского агентства по безопасности продуктов: ни один из исследуемых йогуртов сам по себе не улучшает пищеварение.

Читайте также
Йогурт или кефир: что полезнее и как выбрать

Почему же тогда в Европе – мода на кефир? В Испании, Германии, Австрии и Великобритании – везде теперь можно найти "секрет кавказского долголетия". Так пишут на этикетке. Датчан, например, к напитку приучили украинские ученые.

Медики считают, что благодаря кефиру снижается уровень холестерина и глюкозы. Секрет – в особом штамме бактерий. Ученые выяснили, что лакто- и бифидобактерии эффективны только в сочетании с зеленью. Зато комбинация закваски с сахаром и фруктовыми сиропами размножает патогенные споры и нивелирует всю пользу йогуртов.

Напомним, ранее мы писали, чем полезен для здоровья напиток каркаде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить полезный маринад для шашлыка Корица для похудения: как избавиться от лишних килограммов Злоупотребление сахаром: чем оно опасно для здоровья Сладость без калорий: чем вредна диетическая газировка
кефир йогурт свойства продуктов пробиотики
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
Чебуреки хрустящие без всяких усилий
Чебуреки хрустящие без всяких усилий
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Как увеличить урожай огурцов - 5 простых советов
Как увеличить урожай огурцов - 5 простых советов
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве