Какая температура тела на самом деле считается нормальной: ответ врачей

Рассказываем, что влияет на температуру и когда стоит идти к доктору

Повышение температуры многие уже воспринимает, как первый звоночек COVID-19. Хотя на нее может влиять возраст, стресс, физические нагрузки и даже время суток. Для кого-то 36,6 – уже повышенная, а для кого-то и 37 – нормальная.

Рассказываем, что влияет на температуру тела и когда надо беспокоиться и бежать к врачу.

На температуру влияет возраст, стресс и физические нагрузки Фото: Depositphotos

Медики утверждают: норма температуры тела – от 36,1 до 37,1. Подобные колебания могут случиться в организме здорового человека даже в течение одного дня.

Алина Опанасенко Семейный врач

Семейный врач Алина Опанасенко рассказывает, что до 16 часов дня температура всегда будет ниже, а повышается она уже после 17 часов.

На температуру нашего тела влияет множество факторов: возраст, пол, частота приемов пищи и состояние нервной системы, в частности, хроническое переутомление и стресс.

Алексей Прокопчук Врач-терапевт

Врач-терапевт Алексей Прокопчук утверждает, что незначительное повышение температуры невозможно сбить лекарственными средствами. Но если человек отвлечется от зацикливания на своем состоянии и почитает книгу или посмотрит фильм, то почувствует себя лучше.

Погнать вверх отметку термометра способны и физические нагрузки. Например, у спортсменов, преодолевающих многочасовые марафоны, на финише фиксируют 38, 39 и даже 40 градусов.

Сюжет Марины Барбы

Влияет на температуру тела и работа нашей эндокринной системы. В частности, проблемы с щитовидной железой.

Надежда Сергиенко Врач-эндокринолог

Эндокринолог Надежда Сергиенко предупреждает, что заболевания такого рода могут приводить к ускорению обмена веществ, параллельно с чем будет подниматься температура. Она постоянно будет повышенной – до 37-37,2 градусов.

"Если вы длительное время наблюдаете у себя повышение температуры – нужно обратиться к семейному врачу", – советует Надежда.

"В таком случае нужно будет сдать профилактические анализы, сделать рентген легких и исключить все плохое. И после этого человек уже будет спокойно жить со своими 37,3, если это физиологически", – успокаивает Алексей Прокопчук.

Температурный скрининг в условиях пандемии стал обыденным явлением Фото: kyivcity.gov.ua

Температурный скрининг в условиях пандемии стал явлением обыденным. Зайти в супермаркет, ресторан, в школу, попасть на борт самолета или в поезд, – все только после измерения температуры. Поэтому те, у кого повышенная температура из-за хронических заболеваний, вынуждены доказывать, что они безопасны для окружающих.

Если у ребенка повышенная температура тела, тогда педиатр или семейный врач могут выдать справку о наличии или отсутствии у ребенка заболеваний. "Это может быть выписка из амбулаторной карты о хронических заболеваниях ребенка. О том, что он может посещать общеобразовательное учреждение", – объясняет Алина Опанасенко.

Также врач добавляет, что разовый скрининг бесконтактным термометром – не точен. Для полной картины мерить температуру необходимо несколько раз в день и главное – прислушиваться к своему организму.

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