Какую опасность скрывает еда на пикнике: ответ экспертов

Почему ни в коем случае нельзя есть шашлык с картофелем, и какую опасность может скрывать шашлычное мясо?

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Майские праздники традиционно открывают сезон пикников и барбекю. Журналисты телеканала "Украина" решили проверить, можно ли есть магазинный шашлык, и отправились в магазин на закупку. Там они приобрели два вида мяса: "по-домашнему" и в маринаде. Но то, что выявила эксперт по качеству продуктов в так называемом "домашнем" шашлыке, их шокировало.

Первое, что бросается в глаза в маринованном мясе – большое количество специй. Впрочем, запах несвежести все равно чувствуется. Далее – ненатуральный блеск мяса, что является признаком того, что в продукт добавлены вредные фосфатиды.

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А в мясе "по-домашнему" технолог нашла сразу 11 пищевых добавок, среди которых были консерванты и эмульгаторы. Специи в этом шашлыке заменили дешевыми усилителями вкуса, а о сроке годности решили вообще не беспокоиться. Употребление такого продукта может привести к тошноте, высокой температуре и сложному пищевому отравлению.

Поэтому эксперты в один голос советуют покупать свежее мясо и мариновать его самостоятельно. А чтобы минимизировать действие канцерогенов на мясо, его следует вымочить, желательно в кислой среде. Идеальный маринад – это уксус, соль, лук и специи.

К тому же мясо следует хорошо прожарить, иначе есть риск заразиться глистами. Еще хуже, если лакомиться шашлыком с майонезом. Его врачи категорически не рекомендуют брать на природу, потому что он очень быстро портится. А вот горчицы и кетчупов это не касается. Единственное – доктора советуют отдавать предпочтение домашним соусам.

Ни в коем случае нельзя сочетать шашлык с картофелем. Такое классическое блюдо может отправить вас в больничную палату, и даже спровоцировать хронические заболевания на всю жизнь. Есть мясо лучше с овощами, приготовленными на гриле. Но не налегайте на свежие ранние овощи – редисом и огурцом сейчас отравиться легче всего. А вот алкоголь пить можно, но только красное вино и не больше 200 г, иначе гастрит и воспаление поджелудочной вам гарантированы.

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