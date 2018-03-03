Какую температуру нужно сбивать: неожиданный ответ врача

Если у вас поднялась температура до 38 градусов, не стоит паниковать, говорят медики

Врачи утверждают, что при вирусных заболеваниях сбивать температуру ниже 38 градусов (а чаще – даже 38,5) вредно. Сайт "Сегодня" решил узнать, почему.

Принимая жаропонижающие средства при малейшем повышении температуры, вы снижаете защитные силы организма и мешаете ему бороться с болезнью. Если у вас поднялась температура до 38 градусов, не стоит паниковать: пейте больше жидкости, соблюдайте постельный режим и наблюдайте за тем, чтобы температура не поднималась до критической отметки.

Какую температуру надо сбивать

Специалисты рекомендуют принимать жаропонижающие средства лишь тогда, когда отметка на градуснике достигла 38-38,5 градусов. Если же термометр показывает 39,5 и выше – необходимо срочно вызвать скорую помощь, так как повышение температуры еще на один градус может привести к возникновению серьезных осложнений на уровне сердца, органов ЖКТ, головного мозга и не только. При температуре тела 40 градусов начинаются необратимые изменения, влекущие за собой повреждения мозга.

Когда температура до 38 – опасна

Несмотря на все вышесказанное, есть те, кому стоит сбивать температуру, не дожидаясь 38-38,5 градусов. К таким относятся люди, страдающие судорогами, болезнями сердца или почек, так как повышенная температура провоцирует дополнительную нагрузку на органы. Если у вас нет признаков вирусного заболевания или простуды, а субфебрильная (37-37,9) температура держится несколько дней, обратитесь к врачу, чтобы определить причину и исключить серьезные заболевания. Опасаться высокой температуры стоит и беременным женщинам, так как это может быть опасным симптомом.

Напомним, на прошлой неделе эпидпорог в Украине по гриппу был превышен на 31%. По последним данным Минздрава, от гриппа уже умерло двое детей.

Минздрав напоминает, что симптомами гриппа являются высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Они могут проявляться внезапно и продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.

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