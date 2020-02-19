Кальций: почему он не усваивается в организме

Правда ли, что кальцийсодержащие продукты лучше есть на ужин

При пониженной кислотности желудка кальций не усваивается Фото: freepik.com

Усвоению кальция способствует нормальная или повышенная кислотность желудочного сока, а вот если она понижена, то кальций усваивается хуже. Бытует мнение, что кальций лучше усваивается ночью, поэтому на ужин лучше есть молочные продукты. На самом деле, биологический ритм усвоения кальция у разных людей имеет свои особенности.

"В различных регионах планеты кальций всасывается в кровь в разное время суток, – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Но в любой популяции всегда есть люди, у которых кальций действительно лучше усваивается ночью. Но нужно помнить, что у кого-то это происходит, наоборот, в светлое время суток. А у некоторых и вовсе мало ферментов, "переваривающих" молоко. По-научному их состояние называется лактазной недостаточностью. Впрочем, такого рода проблемы современная медицина успешно выявляет и устраняет".

Усвоению кальция из молочных продуктов препятствуют атрофические изменения слизистых оболочек ЖКТ (преимущественно, возрастные). Пища, насыщенная солями щавелевой кислоты, ведет к накоплению оксалатов. Если в анализе мочи выявляются эти самые оксалаты, следовательно, поступление кальция в кости затруднено. В таких случаях среду организма нужно "защелачивать" — лучше всего с помощью употребления щелочных минеральных вод.

Кальций в организме хуже усваивается у курящих людей и лиц, злоупотребляющих алкоголем. Присутствие в пище большого количества жирной рыбы может также замедлить всасывание кальция. В то же время рыбные консервы, наоборот, не влияют на скорость всасывания кальция.

Какие йогурты укрепляют иммунитет. Смотрите в нашем сюжете:

Все хорошо в меру. Натуральные молочные продукты, безусловно, обогащают организм кальцием. Но именно аптечные препараты кальция адаптированы к усвоению у пожилых людей с учетом особенностей их обмена веществ. А натуральные молочные продукты в сочетании с разнообразным питанием (обязательно включающим куриные яйца) помогут усвоению кальция из аптечного препарата. Именно поэтому его следует принимать во время еды или сразу после нее.

Важна и физическая активность. А вот гиподинамия (малая подвижность), наоборот, способствует вымыванию кальция. Следует учитывать и прием некоторых препаратов, которые в пожилом возрасте порой необходимы (например, при гипертонии), но одновременно могут снижать усвоение кальция.

Вывод таков: употребление внутрь препаратов, содержащих кальций, позволяет полноценно поддерживать нормальный костный баланс.

Напомним, ранее мы писали о причинах развития глаукомы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.