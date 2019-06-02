Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых
Узнайте, когда нужно делать прививки ребенку и взрослому в Украине
Календарь профилактических прививок детям 2019 предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний. Какие же прививки малышам до года и старше необходимо делать в Украине согласно распоряжению Минздрава, читайте в нашей статье.
Смотрите видео, какой в Минздраве нашли способ мотивировать украинцев делать прививки:
Календарь прививок для детей и взрослых в Украине
Согласно календарю прививок, опубликованному МОЗ, украинских детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3-5-е сутки после рождения. Ревакцинация в 7 лет больше не предусмотрена.
Затем до семилетнего возраста детям ежегодно выполняют пробу на туберкулез (реакция Манту), которая является не прививкой, а проверкой на наличие данной инфекции в организме.
Прививка от гепатита B вводится в первый день жизни младенца. Вторую дозу вакцины против гепатита B ребенку будут вводить не в первый месяц жизни, а во второй. Третья доза проводится в полугодовалом возрасте.
Далее, начиная с 2-месячного возраста, детям проводится целый цикл прививок от опасных болезней.
Также в Минздраве рекомендовано каждые 10 лет проводить ревакцинацию от дифтерии и столбняка.
Календарь профилактических прививок 2019 в Украине предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний:
- корь;
- коклюш;
- краснуха;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- гепатит В;
- дифтерия;
- гемофильная инфекция;
- эпидемический паротит.
Все прививки до достижения украинцами 18-летнего возраста проводятся бесплатно. Также взрослые из групп риска, к которым относятся медики, студенты, военные, педагоги, могут получить бесплатную прививку от кори, краснухи и паротита.
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