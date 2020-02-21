Камни в желчном: как избежать операции

Какие основные симптомы желчнокаменной болезни

Конкременты (камни) образуются в желчном пузыре примерно у 10–20% взрослых. Причем у женщин желчнокаменную болезнь диагностируют чаще, чем у мужчин. Заболевание развивается постепенно, годами. Периодически ощущается сухость или горечь во рту, тяжесть в правом подреберье, возникающая после еды, особенно жирной и жареной. Однако зачастую желчные камни не вызывают никаких симптомов и обнаруживаются случайно на УЗИ.

"Если камни больше 3 см, их рекомендуется удалить, иначе есть риск, что конкременты из пузыря попадут в желчные пути и вызовут желчную колику. – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – А это острая, резкая боль в правом подреберье, которая может распространяться на верхнюю часть живота, правую лопатку и плечо. Чтобы удалить проблемный желчный пузырь с камнями, обычно используется холецистэктомия".

Когда же желчнокаменная болезнь протекает бессимптомно и конкременты небольшого размера, операция не требуется. При этом, если следовать рекомендациям, можно снизить необходимость оперативного вмешательства, а также предотвратить появление новых конкрементов и увеличение уже существующих.

Лишний вес. Избыточный вес связан с желчнокаменной болезнью. Исключите сало, жирные мясо и птицу, сливки, сметану, сыр, наваристые бульоны, грибы, мороженое, жареные блюда из теста: пирожки, чебуреки, беляши и пончики. Готовьте на пару, тушите или отваривайте. Сделайте упор на постные супы из овощей и круп, макаронные изделия, нежирные молочные и растительные продукты. Не увлекайтесь строгими диетами и голоданием: ученые обнаружили, что пищевой минимализм ведет к образованию камней в желчном пузыре.

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Орехи. Установлено, что у любителей орешков реже возникает необходимость в операции. Ведь орехи богаты не только клетчаткой, но также хорошими жирами и магнием, которые играют существенную роль в предотвращении желчнокаменной болезни. Норма в неделю – 140 г орехов, но не соленых или подслащенных, а сырых.

Клетчатка (она же пищевые волокна) выводит из организма холестерин и желчные кислоты, а также нормализует работу кишечника и поддерживает чувство сытости. Источники: орехи, бобовые, ягоды, фрукты, овощи.

Одежда. Не носите тугих поясов и тесных брюк: они нарушают сократительную функцию пузыря, затрудняют отток желчи и способствуют образованию камней.

Небольшие камни в желчном можно не удалять Фото: freepik.com

Минеральная вода без газа стимулирует образование и отделение желчи, разжижает ее и нормализует двигательную активность желчного пузыря, а также помогает удалить из него накопившийся песочек. Но, конечно, крупный камень никакая минералка не растворит. При необходимости его удаляют методами малой хирургии через небольшое отверстие в животе.

Старайтесь больше двигаться: это способствует оттоку желчи из пузыря. Замечено, что физически активные люди реже подвержены холецистэктомии. Идеальный вариант — делать утреннюю гимнастику или ежедневно проходить пешком 2–5 км. Очень полезно плавать в среднем темпе. Летом в помощь река или море, а зимой купите абонемент в бассейн.

Травы. Очень полезны желчегонные средства растительного происхождения, которые действуют мягко и эффективно. Первым в этом списке стоит расторопша. Желчегонным действием также обладают листья барбариса, кукурузные рыльца, листья мяты перечной, корень одуванчика, березовые почки, плоды шиповника. По поводу сбора и дозировки обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и фитотерапевтом.

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