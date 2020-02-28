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Катаракта: почему не нужно бояться операции

Консервативное лечение не поможет восстановить зрение

Анна Педан
Сегодня, 19:11

Катаракта – это помутнение тканей хрусталика и его капсулы. Болезнь никогда не развивается мгновенно, катаракта может быть начальной, незрелой, зрелой и даже перезревшей. Кроме того, катаракта подразделяется еще и по месту локализации помутнений, каждый из которых тоже имеет свои подвиды. Поэтому поставить точный диагноз и определить правильное лечение может только офтальмолог.

"Катаракта чаще всего бывает у пожилых людей, например, она фиксируется у 65% людей старше 75 лет. Развитие недуга могут спровоцировать неблагоприятные воздействия окружающей среды (лучевые, химические, механические), вредные привычки, внутренние болезни, прием некоторых медикаментов и др.", – рассказывает офтальмолог Дарья Гончар.

Как не навредить глазам. Смотрите в нашем сюжете:

Капли для глаз при катаракте

На любые изменения хрусталика необходимо реагировать сразу. Первой помощью при этом считают глазные капли. Капли, используемые при лечении катаракты, получили название витаминных. Они содержат ферменты, аминокислоты, микроэлементы и витамины. Систематическое применение таких средств улучшает питание и обменные процессы в хрусталике и замедляет развитие болезни (особенно эффективно на ранней стадии), хотя восстановить зрение не может.

Поэтому всем, у кого диагностирована катаракта любого вида и локализации, необходимо постоянно контролировать состояние глаз в целом и хрусталика в частности. Тем более, что развивается поражение безболезненно, а зрения можно лишиться за 3–5 лет.

При катаракте поможет операция
При катаракте поможет операция
Фото: freepik.com

Операция при катаракте

Если, невзирая на проводимое лечение, помутнение хрусталика прогрессирует, офтальмологи рекомендуют хирургическое лечение болезни. Сегодня специалисты считают, что 50–60% потери зрения — более чем достаточное показание к операции. Более того — дальнейшее созревание катаракты только осложняет задачу врача.

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Чаще всего при катаракте применяют факоэмульсификацию. Суть операции заключается в том, что через миниатюрный разрез в капсуле к хрусталику подводится особый "щуп", который при помощи ультразвука превращает его в жидкость и удаляет, а на освободившееся место помещает специальную линзу из особого полимера. И никаких швов. Операция проводится амбулаторно, под местной анестезией. Длится 10–15 минут. Затем еще в течение часа отдых в клинике — и можно ехать домой. Зрение улучшается достаточно быстро, достигая максимума на 2–7 день.

Безусловно, первое время после "прозрения" необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Например, не поднимать грузы более 10–12 кг, не посещать сауну, баню и бассейн, капать лекарства. Однако по истечении восстановительного периода (около 1 месяца) все ограничения снимаются.

Напомним, ранее мы писали о глаукоме. Какие факторы могут спровоцировать развитие болезни.

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