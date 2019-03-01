Кефирно-фруктовая диета: худеем с пользой для здоровья

Сочетаем приятное с полезным

Кефир с фруктами поможет похудеть Фото: freepik.com

Из всех жестких диет, предполагающих критичное снижение калорийности, объема съеденного и разнообразия дневного рациона, кефирно-фруктовая диета является одной из самых приятных и легко переносимых. У такого питания масса достоинств, но и недостатки имеются, поэтому, если вы решили избавиться от нескольких лишних килограммов с помощью кратковременной диеты из кефира и фруктов, подумайте о последствиях прежде, чем столкнетесь с ними.

Фруктово-кефирная диета: приятное с полезным

Сочетание кефира, фруктов и ягод не может не иметь благоприятных последствий для организма, который находится в процессе похудения. Во-первых, во время такого питания происходит отличная детоксикация организма.

Во-вторых, фруктовое питание насыщает организм энергией, чего не хватает во время проведения белковой монодиеты. К тому же, организм получает внушительную дозу витаминов ежедневно, благодаря чему преображается кожа.

Отсутствие жиров в рационе кефирно-фруктовой диеты нормализует работу эпидермиса, снижает активность сальных желез, кожа обновляется и сияет здоровьем. Все эти положительные стороны кефирно-фруктовой диеты не должны блокироваться негативными явлениями, которые могут проступить, если отнестись к диете пренебрежительно и продолжать ее дольше недели.

Безопасная кефирно-фруктовая диета – основа красоты

Соблюдать кефирно-фруктовую диету следует не более семи дней. Пять дней могут стать оптимальным вариантом для витаминизации, выведения токсинов и лишней жидкости. Продлевать диету не следует, могут начаться проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, в зависимости от выбранных фруктов возможны аллергические реакции. Противопоказания к такой диете: заболевания почек, желудка, кишечника, повышенная кислотность, кишечная непроходимость, аллергия.

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Чтобы диета прошла с минимальным количеством побочных явлений, необходим правильный выбор фруктов. Считается, что виноград и бананы не могут становиться основой для таких диет, но это не всегда справедливо. Виноград не подходит из-за высокого содержания сахара, но бананы замечательно насыщают организм, снижая чувство голода гораздо эффективнее любого другого фрукта. Кефирно-банановая диета неплохо переносится, но ее не следует соблюдать долго, предпочитая разгрузочные дни. В остальном можно брать разные ягоды и фрукты.

Суть кефирно-фруктовой диеты

Во время диеты следует употреблять в день не более 1,5 литров кефира и около 1-1,5 кг фруктов. Фрукты можно смешивать с кефиром, приготавливая нечто вроде смузи или фруктового салата, заправленного кефиром, но можно употреблять их раздельно. Чтобы продлить чувство сытости и избежать приступов острого голода в течение дня рекомендуется пить отдельно кефир и есть фрукты, делая между ними перерыв в 1-2 часа – так диета переносится гораздо легче. Приемов пищи в течение дня может быть 5-6, в перерывах между ними следует пить чистую негазированную воду. От фруктовых соков, тем более, покупных пакетированных, стоит отказаться, они содержат большие дозы сахара.

Замечательной основой диеты станут кисло-сладкие яблоки, китайские груши, ананасы, апельсины, грейпфруты, помело, киви, клубника, черника, малина. Если вас мучает чувство голода, вводите в рацион бананы. Бананово-кефирная диета в моноварианте не должна продолжаться дольше трех дней из-за крахмалистого состава фруктов, но можно делать бананы частью фруктового салата, например, в середине дня. При монодиете с бананами не следует съедать более пяти фруктов в день.

Кефирно-апельсиновая диета – мощный детокс с витаминизацией организма, к которому следует обращаться в отсутствие риска аллергической реакции и повышенной кислотности. Апельсины витаминизируют организм, преображают кожу, тонизируют ее. Эти фрукты следует разводить в приемах пищи с кефиром, делая между ними перерыв в час-два.

Если у вас здоровый организм и есть необходимость в быстром детоксе, хорошим вариантом может стать кефирно-лимонная диета, которая не должна продолжаться более двух дней. Во время этой диеты быстро очищается кишечник, но при повышенной кислотности и аллергии даже один разгрузочный день противопоказан. Она включает всего три приема пищи, каждый из которых включает 500 мл кефира, в котором разведен сок половинки лимона. В течение дня обязательно выпивать 1,5 литра чистой воды для ускорения детоксикации.

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