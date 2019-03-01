Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кефирно-фруктовая диета: худеем с пользой для здоровья

Сочетаем приятное с полезным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
Кефир с фруктами поможет похудеть
Кефир с фруктами поможет похудеть
Фото: freepik.com

Из всех жестких диет, предполагающих критичное снижение калорийности, объема съеденного и разнообразия дневного рациона, кефирно-фруктовая диета является одной из самых приятных и легко переносимых. У такого питания масса достоинств, но и недостатки имеются, поэтому, если вы решили избавиться от нескольких лишних килограммов с помощью кратковременной диеты из кефира и фруктов, подумайте о последствиях прежде, чем столкнетесь с ними.

Фруктово-кефирная диета: приятное с полезным

Сочетание кефира, фруктов и ягод не может не иметь благоприятных последствий для организма, который находится в процессе похудения. Во-первых, во время такого питания происходит отличная детоксикация организма.

Во-вторых, фруктовое питание насыщает организм энергией, чего не хватает во время проведения белковой монодиеты. К тому же, организм получает внушительную дозу витаминов ежедневно, благодаря чему преображается кожа.

Отсутствие жиров в рационе кефирно-фруктовой диеты нормализует работу эпидермиса, снижает активность сальных желез, кожа обновляется и сияет здоровьем. Все эти положительные стороны кефирно-фруктовой диеты не должны блокироваться негативными явлениями, которые могут проступить, если отнестись к диете пренебрежительно и продолжать ее дольше недели.

Безопасная кефирно-фруктовая диета – основа красоты

Соблюдать кефирно-фруктовую диету следует не более семи дней. Пять дней могут стать оптимальным вариантом для витаминизации, выведения токсинов и лишней жидкости. Продлевать диету не следует, могут начаться проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, в зависимости от выбранных фруктов возможны аллергические реакции. Противопоказания к такой диете: заболевания почек, желудка, кишечника, повышенная кислотность, кишечная непроходимость, аллергия.

Читайте также
Полезный десерт для детей: банановые пончики на кефире

Чтобы диета прошла с минимальным количеством побочных явлений, необходим правильный выбор фруктов. Считается, что виноград и бананы не могут становиться основой для таких диет, но это не всегда справедливо. Виноград не подходит из-за высокого содержания сахара, но бананы замечательно насыщают организм, снижая чувство голода гораздо эффективнее любого другого фрукта. Кефирно-банановая диета неплохо переносится, но ее не следует соблюдать долго, предпочитая разгрузочные дни. В остальном можно брать разные ягоды и фрукты.

Суть кефирно-фруктовой диеты

Во время диеты следует употреблять в день не более 1,5 литров кефира и около 1-1,5 кг фруктов. Фрукты можно смешивать с кефиром, приготавливая нечто вроде смузи или фруктового салата, заправленного кефиром, но можно употреблять их раздельно. Чтобы продлить чувство сытости и избежать приступов острого голода в течение дня рекомендуется пить отдельно кефир и есть фрукты, делая между ними перерыв в 1-2 часа – так диета переносится гораздо легче. Приемов пищи в течение дня может быть 5-6, в перерывах между ними следует пить чистую негазированную воду. От фруктовых соков, тем более, покупных пакетированных, стоит отказаться, они содержат большие дозы сахара.

Замечательной основой диеты станут кисло-сладкие яблоки, китайские груши, ананасы, апельсины, грейпфруты, помело, киви, клубника, черника, малина. Если вас мучает чувство голода, вводите в рацион бананы. Бананово-кефирная диета в моноварианте не должна продолжаться дольше трех дней из-за крахмалистого состава фруктов, но можно делать бананы частью фруктового салата, например, в середине дня. При монодиете с бананами не следует съедать более пяти фруктов в день.

Кефирно-апельсиновая диета – мощный детокс с витаминизацией организма, к которому следует обращаться в отсутствие риска аллергической реакции и повышенной кислотности. Апельсины витаминизируют организм, преображают кожу, тонизируют ее. Эти фрукты следует разводить в приемах пищи с кефиром, делая между ними перерыв в час-два.

Если у вас здоровый организм и есть необходимость в быстром детоксе, хорошим вариантом может стать кефирно-лимонная диета, которая не должна продолжаться более двух дней. Во время этой диеты быстро очищается кишечник, но при повышенной кислотности и аллергии даже один разгрузочный день противопоказан. Она включает всего три приема пищи, каждый из которых включает 500 мл кефира, в котором разведен сок половинки лимона. В течение дня обязательно выпивать 1,5 литра чистой воды для ускорения детоксикации.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как наша иммунная система зависит от здоровья кишечника: 5 фактов, которые должен знать каждый Никакого сахара и макарон: Холли Берри раскрыла секреты своего питания Творожная диета: как похудеть без лишних усилий Голливудская диета: секреты звездного похудения
диета фрукты кефир
Источник: womenclub.ru
Реклама

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Диета Бриджит Макрон против старения
Диета Бриджит Макрон против старения

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Афиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

Сегодня, 12:56Fun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

Сегодня, 11:38Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:11Fun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

Вчера, 13:30Психология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

Вчера, 13:30Fun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляСтиль

Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

27 февраляСтиль

ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

27 февраляFun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

27 февраляFun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

27 февраляТехно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

27 февраляFun

Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

Новости партнеров

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы