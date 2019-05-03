Кислородный коктейль: плюсы и минусы для здоровья

Действительно ли полезна кислородная вода

Кислородные коктейли, популярные в прошлом, теперь продают как кислородную воду. И не за три копейки, как прежде. Что же на самом деле обогащает такая вода – кровь или кошельки маркетологов?

Недавно Арина Рогова начала пить воду с повышенным содержанием кислорода. Девушка страдает от гипоксии, поэтому надеялась, что месячный курс поможет ей выздороветь.

"Я пила по баночке в день кислородной воды. После чего я пошла в больницу, сделать анализ. Анализы до и после ничем не отличались. Я платила по сто гривен за одну баночку этого суперкоктейля, который не дал моему организму абсолютно ничего", – рассказала Арина.

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Кислородные коктейли в советское время делали с добавлением сладкого сиропа. Сейчас кислородную воду производят без подсластителя. Врач Марьяна Селюк утверждает: и тогда, и сейчас эта жидкость одинаково эффективна.

"Мысль была такая, что кислород, который мы вводим через желудок, будет попадать в другие органы и снимать гипоксию. Но кислород из коктейлей не может поступить в организм. Клинические исследования не показали каких-либо результатов и не подтвердили, что этот кислород имеет хоть какую-то пользу", – рассказала врач.

Вода с кислородом может лишь нормализовать работу желудка и улучшить аппетит. Впрочем, увлекаться этой специфической жидкостью тоже не стоит.

Чтобы безопасно и эффективно насытить кислородом организм, генетик Людмила Гончарова советует пить обычную воду – просто употреблять свой ежедневный объем жидкости. И добавляет: если не злоупотреблять углеводами, кислород из организма выводится медленнее.

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