Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Действенная и универсальная китайская диета для похудения на неделю

На китайской диете можно сбросить несколько лишних килограммов Фото: freepik.com

Жители Поднебесной отличаются изящными фигурами и отсутствием лишнего веса. В чем же секрет их стройности? На самом деле, он очень прост. Азиаты используют в качестве основных продуктов питания рис, морепродукты и свежие овощи, при этом соблюдая умеренность в еде.

Китайская диета низкокалорийная, во время применения такой диеты диетологи рекомендуют пить только кипяченую или минеральную воду без газа не менее одного литра в день.

Одним из важных составляющих китайской диеты является рис, его употребление оптимально сбалансировано, поскольку он является довольно тяжелым продуктом. Нельзя употреблять соль, сахар, алкоголь и хлеб, а также другие мучные изделия.

Нужно строго придерживаться меню китайской диеты, так как только такая последовательность употребления продуктов приводит к действенным результатам.

Китайская диета Фото: freepik.com

День 1-й

Завтрак: 150 г свежей белокочанной капусты, стакан минеральной воды;

Обед: 4 столовые ложки вареного риса, 150 г салата из тертой свежей моркови, заправленного оливковым маслом, стакан минеральной воды;

Ужин: 150 г отварной рыбы, небольшой ломтик хлеба, с помидором и листиком салата.

День 2-й

Завтрак: 150 г нашинкованной свежей моркови, заправленной растительным маслом, гренка;

Обед: 200 г салата из свежих овощей (капуста, морковь, листья салата, сельдерей), небольшой кусочек хлеба, стакан яблочного сока;

Ужин: 100 г вареного риса, половина грейпфрута, стакан минеральной воды.

День 3-й

Завтрак: 200 г салата из свежих яблок, груш, апельсинов, бананов, стакан апельсинового сока;

Обед: 250 г вареной спаржи, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком, небольшой ломтик хлеба, стакан минеральной воды;

Ужин: 250 г жареных грибов, небольшая картофелина, стакан минеральной воды.

День 4-й

Завтрак: Стакан яблочного сока, яблоко, апельсин, гренка;

Обед: 300 г вареной спаржи с рисом и листьями базилика, яблоко, небольшой ломтик хлеба;

Ужин: Две вареных картофелины, 200 г отварной рыбы, небольшой кусочек хлеба.

День 5-й

Завтрак: Рисовая каша, стакан минеральной воды;

Обед: 200 г салата из белой капусты и морской капусты, небольшой кусочек хлеба или лепешки из рисовой муки, стакан минеральной воды;

Ужин: 200 г салата из свежих капусты, моркови, зелени салата, заправленного растительным маслом, лепешка из рисовой муки, стакан минеральной воды.

День 6-й

Завтрак: Рисовая каша, стакан яблочного сока;

Обед: 200 г отварной морской рыбы, 150 г салата из яблок, киви, апельсинов, стакан апельсинового сока;

Ужин: 150 г запеченного мяса, небольшой кусочек хлеба, салатные листья, заправленные лимонным соком, апельсин.

День 7-й

Завтрак: 250 г фруктового салата, стакан минеральной воды;

Обед: 150 г риса с кусочками фруктов и столовой ложкой меда, стакан минеральной воды;

Ужин: 150 г отварной морской рыбы, 200 г салата из нашинкованной капусты и морской капусты, небольшая лепешка из рисовой муки, стакан минеральной воды.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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