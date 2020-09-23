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Полезные ягоды осени: за чем идти на рынок

Сегодня, 08:25

Боярышник вылечит сердце, а кизил урегулирует уровень сахара в крови

Осень – сезон кизила, облепихи и боярышника. Все эти ягоды обладают уникальными полезными свойствами. Рассказываем, какая из них вылечит сердце, какая урегулирует уровень сахара в крови, а какая, возможно, спасет от всех недугов.

Сюжет Татьяны Лазарчук
Видео: Сегодня

Дикий кизил растет у Ирины Левицкой в саду уже более полвека. Хозяйка называет его вкусным и ароматным, и готовит из него много разных блюд: "Наш традиционный семейный компот – это яблоки и кизил, без которого мы не обходимся. Хоть сделать из него пастилу, хоть варенье, хоть и соус для мяса – на кухонном столе эта ягода универсальна".

На рынке за ягоду просят по 40 гривен за килограмм. На кизил особенно стоит обратить внимание диабетикам. Врачи говорят, употребление этих ягод – отличный способ снизить уровень сахара в крови. А самая дорогая на рынке – оранжевая ягодка облепиха. За ее килограмм просят до полутора сотен гривен! Потому что собирать ее тяжело и даже больно.

Чай из облепихи
Чай из облепихи
Фото: Depositphotos

Продавец Наталия Антоновна показывает руки в колючках и говорит, что собирает облепиху уже 50 лет и к царапинам привыкла. Все дело в том, что маленькие ягодки плотно прилегают к колючей ветке, поэтому отделять облепиху нужно по одной. Наталья Антоновна рассказывает, что в основном из облепихи делают чай, а также варят варенье и замораживают на зиму.

Чаи из облепихи, отмечают медики, – это отличный способ защититься от вирусных заболеваний осенью и укрепить иммунитет. А заодно и улучшить зрение, ведь в облепихе много витамина A. Масло же ягоды применяют в лечении многих заболеваний.

Другой целебный дар сентября – боярышник.

Марина Балас
Марина Балас
гастроэнтеролог

"Боярышник является лечебной ягодой, которая входит во многие настойки и лекарственные препараты для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Например, аритмией, тахикардией, атеросклерозом", – рассказывает гастроэнтеролог Марина Балас.

Но с боярышником надо быть осторожным, чтобы не навредить организму. Рецептуру его приготовления лучше спросить у врача.

Ранее мы писали, какими цветами стоит не только любоваться. Также узнайте, как правильно сочетать фрукты и ягоды – гид по вкусам от Лизы Глинской.

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