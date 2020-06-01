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Ко Дню защиты детей украинский бренд Chicolino выпускает новый продукт – ночные подгузники с технологией Double Stream

Теперь малыши получают еще больше сухости и комфорта для спокойного сна

Новая линейка подгузников от Chicolino обеспечит более быстрое поглощение и надежное удержание жидкости.

Широкая линейка продукции Chicolino включает серию дневных и ночных подгузников для детей разного возраста.

Подгузники Chicolino День – это настоящая Siesta для малыша, когда он активно познает мир, чувствуя себя сухо и комфортно.

Chicolino Ночные с максимальным поглощением влаги, обеспечивают спокойную Siestу родителям. Пока малыш сладко спит, они могут отдохнуть, или посвятить время себе.

Чтобы обеспечить отсутствие протекания во время активности, подгузники Chicolino имеют плотные бортики, которые деликатно прилегают к детским ножкам и адаптируются под каждое движение. Залогом сухости служит также анатомический поглощающий слой, который надежно распределяет влагу внутри подгузника. Крепкие застежки многоразового использования гарантируют надежное удержание, а за комфортные ощущения отвечает внешний дышащий слой, обеспечивающий естественную циркуляцию воздуха. Ночная серия подгузников имеет суперпоглощающий слой, который сохранит влагу внутри в течение всей ночи.

Chicolino не прекращает совершенствовать свою продукцию, чтобы обеспечить еще больше качества и комфорта. Ко Дню защиты детей бренд представляет серию новых ночных подгузников с технологией Double Stream. Больше не надо прерывать ночной сон ради замены подгузника! Заботясь о счастливом детстве своего малыша, теперь мамы могут выбирать качественную продукцию по справедливой цене.

"Я отец четверых детей, именно поэтому я хорошо разбираюсь в детских подгузниках, – рассказывает основатель бренда Андрей Белоножко. – Два года назад мы начали производство подгузников Chicolino в Украине, используя современное итальянское оборудование и лучшее европейское сырье. Нашей задачей было создание качественного продукта по оптимальной стоимости, чтобы каждая семья смогла позволить себе надежные подгузники для обеспечения сухости и комфорта малышам днем ​​и ночью. Подгузники, которые мы выпускаем, тестируются не только лабораториями, но и моими детьми, поэтому я могу уверенно гарантировать их качество. Chicolino – это продукт которым я живу и который создан именно для вас".

Особенность новинки от Chicolino – двухканальная система распределения жидкости, которая увеличивает поглощающую способность на 60% по сравнению с обычными подгузниками. Усовершенствованные средства имеют специальный распределительный слой, обеспечивающий быстрое, равномерное впитывание и надежное удержание влаги внутри. Усиленные барьеры минимизируют протекания, а эластичные застежки обеспечат удобное надевание и надежную фиксацию. Кожа малыша будет сухой и защищенной в течение всего сна.

По случаю выпуска новых ночных подгузников с технологией Double Stream бренд дарит возможность испытать их совершенно бесплатно. Просто заполните специальную форму, и вы получите один из 500 бесплатных подарков от Chicolino*!

О компании

BHB group – молодая отечественная компания, которая производит качественные и доступные средства гигиены для малышей от рождения. Используя современные технологии и безопасные материалы, компания завоевала благосклонность украинских родителей. Сегодня подгузники компании дарят спокойный сон и радость активного роста тысячам детей.

"Производство подгузников – сложный и высокотехнологичный процесс, – говорит Андрей Белоножко. – Chicolino – это не только сухость и комфорт, но также рабочие места и ВВП страны. Покупая украинское, вы вместе с нами делаете вклад в усиление экономики страны".

Чтобы обеспечить европейское качество продукции, Chicolino использует проверенное европейское сырье и высокотехнологичное итальянское оборудование. В производстве применяются высококачественные клеи, мягкие многоразовые застежки и сверхпрочные резинки, устойчивые к растяжению. Суперабсорбент и целлюлоза, которые составляют внутренний слой подгузников, обеспечивают очень быстрое поглощение жидкости и превращение ее в гель. Чтобы не допустить раздражения и защитить нежную кожу малышей, верхний слой подгузников устлан дышащим материалом с микропорами, а отсутствие красителей и маскирующих ароматов позволяют уменьшить риск аллергических реакций. Все материалы, используемые в производстве, сертифицированы и прошли лабораторное тестирование.

*В качестве подарка выступают новые подгузники в размерах 4 и 5

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