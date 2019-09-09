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Когда можно начинать заниматься спортом после родов: ответ тренера

Анита Луценко назвала действенные способы, как вернуться в форму после родов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Когда можно тренироваться после родов
Когда можно тренироваться после родов
Фото: Pexels

Один из наиболее распространенных страхов женщин – не вернуться в форму после родов. Поэтому многие мамы интересуются вопросом: когда же можно начинать тренироваться после родов. Об этом в Instagram рассказала фитнес-тренер Анита Луценко.

Оля Полякова похвасталась результатами интенсивных тренировок – смотреть видео:

Если у женщины были естественные роды, то шесть недель Анита рекомендует отдохнуть и только потом начинать занятия.

"До тех пор ни в коем случае не качайте пресс (иначе живот останется)", – предупреждает Луценко и советует много гулять и держать осанку, а на выдохе стараться втянуть живот.

"Если у вас, как и у меня, было кесарево! Придется подождать 12 недель и если у врача нет претензий, то можно приступать к тренировкам", – отмечает тренер и дает совет проходить в день 10 тысяч шагов и держать осанку.

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Но не тренировками едиными – важно не забывать о еде и следить за тем, что и сколько вы едите.

"На грудном все можно есть. А вот булочки и печеньки не желательно. 4-5 приемов отлично", – отметила тренер.

Важный момент, который также волнует многих мам – не пропадает ли грудное молоко от тренировок. Так вот Анита заверяет, что не пропадает: главное знать меру.

Напомним также, чтобы накачать красивые мышцы, недостаточно только тренировок. Важно обращать внимание и на еду. Для этого важно знать, что нужно есть после тренировки для красивых мышц.

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