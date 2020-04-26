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Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

Ученые всего мира прогнозирую новую вспышку COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 09:25

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса. Все прогнозы – на следующую зиму. И говорят, что вторая волна может стать страшнее, чем первая. Потому что наложится на начало эпидемии гриппа. В то же время о второй волне заговорили и украинские медики. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали, возможен ли такой сценарий и успеют ли к этому времени разработать вакцину.

Более семи тысяч больных в Украине – и это еще не пик и далеко не конец. По прогнозу медиков, в Украине возможна вторая и даже третья волна заражений. Вероятно, осенью, когда начнется новый сезон острых респираторных заболеваний.

Прогнозируют вторую волну коронавируса осенью и зимой
Прогнозируют вторую волну коронавируса осенью и зимой
Фото: REUTERS/Carlos Osorio

"По мнению ученых, во время первой волны, может переболеть только 5% населения. В Украине эта цифра составляет 1,8 миллиона человек. Летом скорее всего передача вируса не исчезнет, мы будем продолжать регистрировать единичные случаи, а осенью, когда мы начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет – это и будет началом второй волны", – поделился эпидемиолог Владимир Курпита в программе "Ранок з Україною".

Теоретически – пандемия закончится только тогда, когда сформируется коллективный иммунитет. Для этого есть два пути. Первый – просто переболеть. Второй – сделать прививку. Сейчас же десятки компаний и университетов по всему миру работают над созданием вакцины. Но исследование может длиться больше года.

Можно ли заразиться коронавирусом через одежду. Смотрите в нашем сюжете:

"Очень много проходит времени от разработки вакцины до ее клинического применения, а это именно сертификация вакцины, проведение клинических исследований", – объясняет президент украинского медицинского клуба Иван Сорока.

В США и Великобритании уже тестируют первые вакцины на добровольцах. И Украина задних не пасет. Кстати, Владимир Зеленский пообещал миллион долларов украинским ученым, которые разрабатывают вакцину.

"Те широко разрекламированные препараты, которые использовались в других показаниях, к эпидемии практически себя не оправдали и имеют много побочных эффектов, и к этому надо относиться с большой осторожностью. На сегодня в Минздраве подано три заявки на проведение клинических исследований. Эти препараты известны, они использовались в качестве индукторов иммунитета", – отметил президент украинского медицинского клуба.

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Кроме того, зарубежная практика показала эффективное лечение одной из составляющих крови человека, который уже переболел – плазмой. Однако законодательно в Украине такое лечение не согласовало.

"Технологически для этого надо подготовить документы Минздрава и утвердить этот стандарт. Иммуноглобулины в плазме людей, которые выздоровели, связываются с частицами, не давая им возможности закрепиться в организме человека, и выздоровление проходит быстрее", – объясняет Иван Сорока в эфире телеканала "Украина".

В то же время, немецкие ученые заговорили об "иммунных паспортах". Такой документ станет пропуском в нормальную жизнь для тех, кто уже переболел. Для этого предлагают тестировать массово людей на наличие антител, чтобы отслеживать распространение пандемии. И понять, когда время заканчивать карантин. Сейчас же не существует признанных в мире лекарств от коронавируса и пациентов до сих пор лечат симптоматически. Но есть все шансы, что ко второй волне пандемии, в том числе и наша страна будет вооружена. А пока самым действенным способом остановить распространение болезни остается карантин и ваши чистые руки.

Напомним, ранее мы писали о прогнозах доктора Комаровского в отношении окончания карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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