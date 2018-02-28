Колет, ноет, тянет: кардиолог раскрыл причины боли в сердце

О чем свидетельствуют разные виды боли в сердце и на что нужно обращать внимание, пишет сайт "Сегодня"

Боли в сердце – это уже веская причина для обращения к специалистам, однако не лишним будет узнать о типах болей и причинах их появления. Сайт "Сегодня" пишет, как часто нужно обращаться к кардиологу и на что обращать внимание.

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Как часто нужно проверять сердце

Боль в области сердца – одна из самых популярных причин вызова кареты скорой помощи. Нужно помнить, что большинство заболеваний легче вылечить, выявив проблемы на ранних стадиях, именно поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить осмотр у специалиста:

На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы "помолодели", часто развиваются бессимптомно. Поэтому, даже при хорошем самочувствии, каждый человек раз в год должен консультироваться у кардиолога, – рассказывает эксперт сервиса Doc.ua, врач-кардиолог Алена Габрель.

Какие бывают типы болевых ощущений в области сердца и что они означают

Колющая боль часто говорит о неврозе сердца. Это такая разновидность вегето-сосудистой дистонии. Так организм сигнализирует о том, что нервная система не в порядке.

Ноющие боли в области сердца могут говорить о воспалении сердечной мышцы, – миокардите. Развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция, например ангина, грипп, скарлатина и т.д. Часто это заболевание развивается латентно. Среди симптомов, помимо ноющей боли наблюдается одышка, общая слабость и утомляемость, нарушение сердцебиения. Это серьезное заболевание, которое требует немедленной диагностики у специалистов.

Давящая боль в сердце может быть признаком стенокардии или, как ее еще называют "грудной жабы". Этому заболеванию больше подвержены пожилые люди, курильщики. Приступы стенокардии возникают во время физических нагрузок, на фоне стресса, при повышенном артериальном давлении. Самым характерным признаком стенокардии являются приступы, которые длятся в течение 1-15 минут и проходят, если прекратить физическую нагрузку, положить под язык нитроглицерин, впустить свежий воздух и прилечь. Если дискомфорт не уменьшается, терпеть нельзя – необходимо немедленно вызвать "скорую".

Не всегда дискомфорт в грудной клетке или в области сердца связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но при появлении каких-либо симптомов, ухудшения самочувствия, обязательно нужно обратиться к специалисту:

В случае, когда резко возникает ухудшение самочувствия с гемодинамически значимыми симптомами, такими как повышение артериального давления, тахикардии, нарушения ритма сердца, появление выраженного болевого синдрома в грудной клетке и т.п., – следует немедленно вызвать скорую помощь, – комментирует Алена Габрель.

Сердце – самый важный орган человека. Если вы ощущаете периодические боли, будь то колющие, давящие или режущие – это верный признак того, что необходимо обратиться за советом к специалистам и чем раньше, тем лучше. Не терпите дискомфорт и не занимайтесь самолечением, надеясь, что "пройдет само":

Нельзя самостоятельно подбирать лекарства в зависимости от вида боли. В первую очередь нужно найти причину, что провоцирует появление болевого синдрома и воздействовать непосредственно на нее, – добавляет врач-кардиолог.

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