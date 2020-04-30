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Коронавирус останется с человечеством навсегда: китайские вирусологи

Ученые считают, что новый вирус станет сезонным заболеванием

Анна Педан
Сегодня, 14:35

Группа китайских вирусологов и медицинских исследователей сообщила журналистам в Пекине, что коронавирус не исчезнет, а будет возвращаться в качестве сезонного вируса, подобного гриппу. Самое главное, что коронавирус может протекать бессимптомно. Это означает, что люди могут распространять вирус, не испытывая его симптомов, что затрудняет отслеживание его распространения, пишет DailyMail.

Джин Ци, директор Института биологии патогенов в Китайской академии медицинских наук, сказал: "Скорее всего, это эпидемия, которая долгое время сосуществует с людьми, станет сезонной и будет поддерживаться в человеческом теле".

Врачи всего мира признали, что вирус вряд ли будет полностью уничтожен, несмотря на то, что в некоторых странах были введены жесткие карантинные меры.

Коронавирус станет сезонным как грипп
Коронавирус станет сезонным как грипп
Фото: Pexels

Китайские исследователи обнаружили, что они не видят доказательств того, что распространение вируса замедлится летом. Была некоторая надежда, что более высокие температуры могут помочь ограничить распространение вируса.

Однако Ван Гуйцян, начальник отдела инфекционных заболеваний Первой больницы Пекинского университета, сказал: "Вирус чувствителен к теплу, но именно тогда, когда он подвергается воздействию температуры 56 °С в течение 30 минут, а погода никогда не станет такой жаркой. Таким образом, в глобальном масштабе даже летом, вероятность значительного снижения числа случаев мала".

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На прошлой неделе Билл Брайан из Министерства внутренней безопасности США представил доклад о том, что солнечный свет может убить коронавирус на поверхности в течение нескольких минут. Предполагается, что излучение, испускаемое ультрафиолетовыми лучами, может повредить генетический материал вируса и ограничить его способность к размножению на поверхностях. Но до сих пор нет доказательств того, что ультрафиолетовые лучи могут убить коронавирус в организме.

И ведущие ученые отказались от использования ультрафиолетовых лучей в качестве лечебного средства и просили общественность не подвергать себя вредному излучению, которое, как доказано, вызывает рак кожи.

Напомним, ранее мы писали, что американские врачи пробуют лечить больных коронавирусной инфекцией препаратами от изжоги.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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