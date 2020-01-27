Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коронавирус: поводов для беспокойства стало на один меньше

Коронавирусом можно заразиться от человека или от животного, бананы же можно есть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Фото: Pixabay

Последние пару дней в соцсетях сеется паника, по поводу того, что коронавирусом можно заразиться, отведав бананы. Данный фейк уже заполонил все группы Вайбера и Телеграмма. Причем, эта тенденция наблюдается во всех странах, где есть русскоговорящее население.

Украинцам не рекомендуют посещать Китай. Смотрите в нашем сюжете.

Приводим весь текст сообщения, не меняя орфографию и грамматику автора.

"В Больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему год, врачи имевшие с ними контакт находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе"

Это фейк! Не обращайте внимание на данное сообщение, не сейте панику, и тем более, не распространяйте это в соцсетях или группах.

Данный фейк появился и был очень распространен в 2003 году, когда в мире бушевал птичий грипп. Кстати сказать, к нему бананы тоже не имеют никакого отношения. Кто и зачем повторно распространяет уже опровергнутый фейк, – неизвестно. Есть данные, что зародился он в Казахстане. Информация так быстро распространилась там, что вице-министру здравоохранения Казахстана Камалжану Надырову на брифинге, посвященному коронавирусу, пришлось уделить этому фейку отдельное время, чтобы аргументировано опровергнуть причастность бананов к вирусу. Также он призвал свой народ верить только официальным источникам. Это же мы советуем делать и украинцам.

Читайте также:
Проверяют каждого: о борьбе с эпидемией в Китае рассказал эмигрант из Украины

В данном фейке упоминается загадочный вирус N7N9. Такого просто не существует в природе! Скорее всего автор имел ввиду вирус H7N9, это подвид птичьего гриппа. Им можно заразиться только от прямого контакта человека и инфицированной птицы (мертвой или живой).

Вирус опасный, вызывает серьезное осложнения в виде тяжелой пневмонии. Но в этом году нигде в мире не фиксировались случаи заболевания этим штаммом птичьего гриппа.

Коронавирусом из Китая можно заразиться только от человека, либо от животного. Причем даже во время инкубационного периода, когда симптомов никаких нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Китай вирус птичий грипп коронавирус фейки
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:04Lifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяШоу-бизнес

Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно