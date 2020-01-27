Коронавирус: поводов для беспокойства стало на один меньше

Коронавирусом можно заразиться от человека или от животного, бананы же можно есть

Фото: Pixabay

Последние пару дней в соцсетях сеется паника, по поводу того, что коронавирусом можно заразиться, отведав бананы. Данный фейк уже заполонил все группы Вайбера и Телеграмма. Причем, эта тенденция наблюдается во всех странах, где есть русскоговорящее население.

Украинцам не рекомендуют посещать Китай. Смотрите в нашем сюжете.

Приводим весь текст сообщения, не меняя орфографию и грамматику автора.

"В Больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему год, врачи имевшие с ними контакт находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе"

Это фейк! Не обращайте внимание на данное сообщение, не сейте панику, и тем более, не распространяйте это в соцсетях или группах.

Данный фейк появился и был очень распространен в 2003 году, когда в мире бушевал птичий грипп. Кстати сказать, к нему бананы тоже не имеют никакого отношения. Кто и зачем повторно распространяет уже опровергнутый фейк, – неизвестно. Есть данные, что зародился он в Казахстане. Информация так быстро распространилась там, что вице-министру здравоохранения Казахстана Камалжану Надырову на брифинге, посвященному коронавирусу, пришлось уделить этому фейку отдельное время, чтобы аргументировано опровергнуть причастность бананов к вирусу. Также он призвал свой народ верить только официальным источникам. Это же мы советуем делать и украинцам.

В данном фейке упоминается загадочный вирус N7N9. Такого просто не существует в природе! Скорее всего автор имел ввиду вирус H7N9, это подвид птичьего гриппа. Им можно заразиться только от прямого контакта человека и инфицированной птицы (мертвой или живой).

Вирус опасный, вызывает серьезное осложнения в виде тяжелой пневмонии. Но в этом году нигде в мире не фиксировались случаи заболевания этим штаммом птичьего гриппа.

Коронавирусом из Китая можно заразиться только от человека, либо от животного. Причем даже во время инкубационного периода, когда симптомов никаких нет.

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