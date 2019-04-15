Кортни Кардашьян рассказала, какой напиток для укрепления иммунитета она пьет по утрам
Звезда реалити-шоу использует только органические продукты
Этот рецепт имбирного чая с яблоками Кортни Кардашьян позаимствовала у няни своих детей – Грейс. Его любит и младшая сестра Кортни – супермодель Кендалл Дженнер.
Такой напиток не только вкусный, но и очень полезный. Благодаря содержанию имбиря и куркумы он стимулирует иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами. Вы можете пить его по утрам вместо привычного кофе или чая.
Домашний яблочный чай с имбирем от Кортни Кардашьян
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 1 красное яблоко (нарезанное на четвертинки)
- 2 палочки корицы
- 8 целых гвоздик
- 1/4 чайной ложки куркумы
- 2.5 см кусочек имбиря (нарезанный)
- 1 пучок мяты
- 1 лимон
- 1/4 чайной ложки молотого кардамона
- Органический мед Манука
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Рецепт приготовления:
- Добавьте воду, яблоко, палочки корицы, гвоздику, куркуму, имбирь, мяту и кардамон в большую кастрюлю.
- Выдавите половину лимона в кастрюлю, тонко нарежьте вторую половину.
- Доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут, накрыв крышкой.
- Налейте 1 чайную ложку меда на дно каждой кружки. Процедите чай через ситечко и перемешайте, чтобы мед растворился.
- По желанию украсьте напиток ломтиком лимона или мятой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из авокадо по рецепту Кортни Кардашьян. А ее мама – Крис Дженнер – поделилась рецептом шоколадных брауни с орехами.
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