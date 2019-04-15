Кортни Кардашьян рассказала, какой напиток для укрепления иммунитета она пьет по утрам

Звезда реалити-шоу использует только органические продукты

Кортни Кардашьян может похвастаться идеальной фигурой Фото: instagram.com/kourtneykardash

Этот рецепт имбирного чая с яблоками Кортни Кардашьян позаимствовала у няни своих детей – Грейс. Его любит и младшая сестра Кортни – супермодель Кендалл Дженнер.

Такой напиток не только вкусный, но и очень полезный. Благодаря содержанию имбиря и куркумы он стимулирует иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами. Вы можете пить его по утрам вместо привычного кофе или чая.

Домашний яблочный чай с имбирем от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

1 л воды

1 красное яблоко (нарезанное на четвертинки)

2 палочки корицы

8 целых гвоздик

1/4 чайной ложки куркумы

2.5 см кусочек имбиря (нарезанный)

1 пучок мяты

1 лимон

1/4 чайной ложки молотого кардамона

Органический мед Манука

Читайте также Три причины добавить куркуму в свой рацион

Рецепт приготовления:

Добавьте воду, яблоко, палочки корицы, гвоздику, куркуму, имбирь, мяту и кардамон в большую кастрюлю. Выдавите половину лимона в кастрюлю, тонко нарежьте вторую половину. Доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут, накрыв крышкой. Налейте 1 чайную ложку меда на дно каждой кружки. Процедите чай через ситечко и перемешайте, чтобы мед растворился. По желанию украсьте напиток ломтиком лимона или мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из авокадо по рецепту Кортни Кардашьян. А ее мама – Крис Дженнер – поделилась рецептом шоколадных брауни с орехами.

Смотрите видео, почему звезды критикуют семейства Кардашьян:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram