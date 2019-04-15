Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кортни Кардашьян рассказала, какой напиток для укрепления иммунитета она пьет по утрам

Звезда реалити-шоу использует только органические продукты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Кортни Кардашьян может похвастаться идеальной фигурой
Кортни Кардашьян может похвастаться идеальной фигурой
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Этот рецепт имбирного чая с яблоками Кортни Кардашьян позаимствовала у няни своих детей – Грейс. Его любит и младшая сестра Кортни – супермодель Кендалл Дженнер. 

Такой напиток не только вкусный, но и очень полезный. Благодаря содержанию имбиря и куркумы он стимулирует иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами. Вы можете пить его по утрам вместо привычного кофе или чая.

Домашний яблочный чай с имбирем от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 1 красное яблоко (нарезанное на четвертинки)
  • 2 палочки корицы
  • 8 целых гвоздик
  • 1/4 чайной ложки куркумы
  • 2.5 см кусочек имбиря (нарезанный)
  • 1 пучок мяты
  • 1 лимон
  • 1/4 чайной ложки молотого кардамона
  • Органический мед Манука

Читайте также
Три причины добавить куркуму в свой рацион

Рецепт приготовления:

  1. Добавьте воду, яблоко, палочки корицы, гвоздику, куркуму, имбирь, мяту и кардамон в большую кастрюлю. 
  2. Выдавите половину лимона в кастрюлю, тонко нарежьте вторую половину. 
  3. Доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут, накрыв крышкой.
  4. Налейте 1 чайную ложку меда на дно каждой кружки. Процедите чай через ситечко и перемешайте, чтобы мед растворился. 
  5. По желанию украсьте напиток ломтиком лимона или мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из авокадо по рецепту Кортни Кардашьян. А ее мама – Крис Дженнер – поделилась рецептом шоколадных брауни с орехами.

Смотрите видео, почему звезды критикуют семейства Кардашьян:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить пирог с яблочно-ореховой начинкой Чтобы вы были здоровы: Супрун посоветовала, что пить после выборов Как выбрать качественный чай: советы экспертов Без сахара и разрыхлителя: рецепт воздушных яблочных оладий
яблоки чай имбирь Кортни Кардашьян
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников
8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

Популярные статьи

Сегодня, 00:35Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляТехно

NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией

12 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

12 апреляТехно

На Луне разбился космический корабль

12 апреляСтиль

Отголоски прошлого: 5 главных антитрендов весны 2019

12 апреляFun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

12 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Новости партнеров

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Участника «Х-Фактора» посадили за убийство
Участника «Х-Фактора» посадили за убийство
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»