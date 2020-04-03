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Кошки могут заразиться коронавирусом от хозяев: исследования ученых

Какие животные еще в группе риска

Анна Педан
Сегодня, 12:54

Авторитетный британский научный журнал Nature недавно опубликовал результаты исследований, которые проводили китайские ученые в Харбинском ветеринарном исследовательском институте. Они выяснили, что новой коронавирусной инфекцией могут заразиться коты. Причем был зафиксирован факт передачи вируса от одного кота другому. У других животных, бравших участие в эксперименте – собак, курей, свиней и уток коронавирусной инфекции обнаружено не было, хотя их целенаправленно пытались заразить.

Доказано, что коты могут заразиться от хозяев коронавирусом
Доказано, что коты могут заразиться от хозяев коронавирусом
Фото: freepik.com

Власти Гонконга тоже предупредили своих жителей о возможности передачи COVID-19 от человека к кошке. Был зафиксирован случай, когда животное заразилось от своего хозяина, болеющего коронавирусной инфекций. Представители гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы отправили кошку в карантинный изолятор. Несмотря на то, что коронавирус был подтвержден тестами и найден в кишечнике, ротоглотке и носоглотке, никаких симптомов болезни у кошки не наблюдалось. Но ветеринары продолжают следить за животным и планируют тестировать его дальше.

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Также в Гонконге выявили коронавирусную инфекцию у двух собак, живших с хозяевами с COVID-19. Поэтому власти просят изолировать всех домашних животных, у хозяев которых был обнаружен коронавирус.

О том, может ли человек заразиться от кошки или собаки, никаких доказательных подтверждений пока нет. Об этом напоминает Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие еще домашние животные, кроме собак и котов, наиболее подвержены заболеванию коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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