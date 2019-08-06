Космические технологии в офтальмологии: эра Фемто
Фемтотехнологии позволили совершить настоящий прорыв в офтальмологии
Представьте себе мир, где в больницах работают роботы. Они ставят диагнозы. Оперируют. Создают ткани. Выращивают искусственные органы. Считаете это фантастикой или очень отделенным будущим? Не спешите с выводами. На самом деле, большинство технологий уже воплощаются в жизнь.
Одна из наиболее современных научных разработок – фемтотехнологии. Их возможности пока лишь изучаются. Но даже того, что мы уже знаем об этих технологиях – достаточно, чтобы делать вещи, еще вчера казавшиеся невозможными. К примеру, за считанные минуты возвращать людям один из ключевых органов чувств – зрение.
Фемтотехнологии позволили совершить настоящий прорыв в офтальмологии. Благодаря новейшим разработкам врачи могут делать то, о чем вчера еще не смели и мечтать: за считанные минуты избавлять человека от близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Не используя при этом никаких хирургических методов. И там, где раньше требовалось проводить разрез роговицы глаза хирургическим микроскальпелем, теперь на помощь приходит лазер, расслаивающий ткань при помощи импульсов. И при этом соблюдается эталонная точность.
Фемтотехнологии в хирургии глаза воплотились в инновационном устройстве – фемтосекундном лазере. Принцип его действия – прост и гениален одновременно. Короткие импульсы инфракрасного излучения длинной 1053 нм направляются на четко запрограммированную глубину роговицы. В результате холодного испарения образуются микропузырьки, которые сливаются в единое целое и формируют плоскость расслоения ткани роговицы. И если провести замеры – в любой точке сформированного лоскута роговицы его толщина будет идеально одинаковой.
После расслоения роговицы врачам остается лишь провести коррекцию зрения эксимерным лазером. Кстати, именно появление в офтальмологии фемтотехнологий дало надежду на полноценную жизнь пациентам с тонкой роговицей: из-за чрезмерных рисков, раньше врачи вынуждены были им отказывать в проведении лазерной коррекции зрения. С появлением фемто эти ограничения были сняты.
Именно прицельность импульсов позволяет добиться максимальной точности в формировании лоскута роговицы. И как результат – она остается практически не поврежденной.
Ведущие офтальмологи мира высоко оценивают подобный прорыв в офтальмологии. "Золотым стандартом современной коррекции зрения" назвал фемтотехнологии в хирургии глаза доктор медицинских наук, директор рефракционной хирургии в Институте глаза в Кливленде (США) Рональд Крю.
"Благодаря новой технологии офтальмохирурги смогли достичь нового уровня точности, который раньше был им недоступен", – подчеркнул светила мировой офтальмологии.
Так стоит ли удивляться, что сегодня в мире порядка 60% лазерных коррекций зрения проводится именно с применением фемтотехнологий? Многочисленные исследования и наблюдения доказали: ничего безопаснее и эффективнее человечество пока не изобрело. И фемтосекундный лазер остается единственной технологией, позволяющей получить идеально ровную линию расслоения ткани роговицы без механического вмешательства. А значит – без риска.
Впрочем, в Украине фемтотехнологии пока не так широко распространены. Сейчас их активно используют всего в двух сетях офтальмологических клиник – "Эксимер" и "Новий Зір".
"Коррекция проводится на самом современном оборудовании. Операционная Femto LASIK WaveLight оснащена двумя лазерами последнего поколения: фемтосекундным WAVELIGHT FS200 і эксимерным WAVELIGHT EX500. Все происходит в одной операционной. Это позволяет максимально автоматизировать процесс и получить чудесные результаты коррекции. Лоскут, выполненный лазером WaveLight FS200 имеет в два раза большую точность (среднее отклонение при выполнении разреза – 4,84 микрона, в отличие от 9,73 микрон у микрокератома), чем у лазера старого образца", – рассказывает, главный врач сети медицинских центров в "Новий Зір" Пархоменко Георгий Яковлевич.
Технические детали и точные сверхмалые величины, характеризующие точность работы фемтолазера, многое расскажут, прежде всего, специалистам. Людям, которые отлично понимают, насколько важна точность при проведении операций на глазах и к каким фатальным последствиям может привести наименьшее неточное движение скальпеля.
Для неспециалистов, людей с проблемами зрения, которые могут за считанные секунды изменить это – перечислим основные преимущества именно такого лечения.
Во-первых, при использовании фемтолазера полностью учитываются все без исключения индивидуальные параметры глаза. Благодаря чрезвычайной точности работы для каждого пациента моделируется оптимальная толщина лоскута, который будет отслоен, с учетом размеров глаза, радиуса и толщины роговицы. При применении любой другой технологии подобная точность и детализация по индивидуальным параметрам попросту невозможна.
Во-вторых, сама операция проводится очень быстро. И в отличие от других методов вы практически ни на мгновение не остаетесь "незрячим" – что, согласитесь, позволяет несколько комфортнее перенести процедуру.
Ну и в-третьих, вам не придется долго восстанавливаться после процедуры. Поскольку фемтолазерная коррекция проводится без механического влияния на роговицу, уже в день операции вы будете видеть лучше, чем до нее. А на следующий день полностью забудете о каком-либо дискомфорте.
И при этом – никаких рисков. Автоматизация всех процессов и применение безножевых технологий гарантируют 100% безопасность и успешность процедуры. Никаких неверных движений, никакого контакта с внешней средой, а значит – практически полное отсутствие рисков инфицирования или травмы.
А главное – фемтокоррекцию можно проводить всем без исключения. Даже в сложных случаях, для людей с аномалиями роговицы, "синдромом сухого глаза" и прочими осложнениями, из-за которых раньше врачи вынуждены были отказывать пациентам в коррекции.
Впечатляющие возможности фемтотехнологий в офтальмологии – это лишь старт медицины завтрашнего дня. Старт будущего, которое начинается уже сегодня.
Лiцензiя МОЗУ №063772 вiд 09.08.2012р.
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