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Космические технологии в офтальмологии: эра Фемто

Фемтотехнологии позволили совершить настоящий прорыв в офтальмологии

Представьте себе мир, где в больницах работают роботы. Они ставят диагнозы. Оперируют. Создают ткани. Выращивают искусственные органы. Считаете это фантастикой или очень отделенным будущим? Не спешите с выводами. На самом деле, большинство технологий уже воплощаются в жизнь.

Одна из наиболее современных научных разработок – фемтотехнологии. Их возможности пока лишь изучаются. Но даже того, что мы уже знаем об этих технологиях – достаточно, чтобы делать вещи, еще вчера казавшиеся невозможными. К примеру, за считанные минуты возвращать людям один из ключевых органов чувств – зрение.

Законы физики в лечении зрения: коррекция без скальпеля

Фемтотехнологии позволили совершить настоящий прорыв в офтальмологии. Благодаря новейшим разработкам врачи могут делать то, о чем вчера еще не смели и мечтать: за считанные минуты избавлять человека от близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Не используя при этом никаких хирургических методов. И там, где раньше требовалось проводить разрез роговицы глаза хирургическим микроскальпелем, теперь на помощь приходит лазер, расслаивающий ткань при помощи импульсов. И при этом соблюдается эталонная точность.

Фемтотехнологии в хирургии глаза воплотились в инновационном устройстве – фемтосекундном лазере. Принцип его действия – прост и гениален одновременно. Короткие импульсы инфракрасного излучения длинной 1053 нм направляются на четко запрограммированную глубину роговицы. В результате холодного испарения образуются микропузырьки, которые сливаются в единое целое и формируют плоскость расслоения ткани роговицы. И если провести замеры – в любой точке сформированного лоскута роговицы его толщина будет идеально одинаковой.

После расслоения роговицы врачам остается лишь провести коррекцию зрения эксимерным лазером. Кстати, именно появление в офтальмологии фемтотехнологий дало надежду на полноценную жизнь пациентам с тонкой роговицей: из-за чрезмерных рисков, раньше врачи вынуждены были им отказывать в проведении лазерной коррекции зрения. С появлением фемто эти ограничения были сняты.

Именно прицельность импульсов позволяет добиться максимальной точности в формировании лоскута роговицы. И как результат – она остается практически не поврежденной.

Золотой стандарт коррекции зрения

Ведущие офтальмологи мира высоко оценивают подобный прорыв в офтальмологии. "Золотым стандартом современной коррекции зрения" назвал фемтотехнологии в хирургии глаза доктор медицинских наук, директор рефракционной хирургии в Институте глаза в Кливленде (США) Рональд Крю.

"Благодаря новой технологии офтальмохирурги смогли достичь нового уровня точности, который раньше был им недоступен", – подчеркнул светила мировой офтальмологии.

Так стоит ли удивляться, что сегодня в мире порядка 60% лазерных коррекций зрения проводится именно с применением фемтотехнологий? Многочисленные исследования и наблюдения доказали: ничего безопаснее и эффективнее человечество пока не изобрело. И фемтосекундный лазер остается единственной технологией, позволяющей получить идеально ровную линию расслоения ткани роговицы без механического вмешательства. А значит – без риска.

Впрочем, в Украине фемтотехнологии пока не так широко распространены. Сейчас их активно используют всего в двух сетях офтальмологических клиник – "Эксимер" и "Новий Зір".

Пархоменко Георгий Яковлевич, главный врач сети медицинских центров "Новий Зір", офтальмохирург, кандидат медицинских наук

"Коррекция проводится на самом современном оборудовании. Операционная Femto LASIK WaveLight оснащена двумя лазерами последнего поколения: фемтосекундным WAVELIGHT FS200 і эксимерным WAVELIGHT EX500. Все происходит в одной операционной. Это позволяет максимально автоматизировать процесс и получить чудесные результаты коррекции. Лоскут, выполненный лазером WaveLight FS200 имеет в два раза большую точность (среднее отклонение при выполнении разреза – 4,84 микрона, в отличие от 9,73 микрон у микрокератома), чем у лазера старого образца", – рассказывает, главный врач сети медицинских центров в "Новий Зір" Пархоменко Георгий Яковлевич.

Почему фемто?

Технические детали и точные сверхмалые величины, характеризующие точность работы фемтолазера, многое расскажут, прежде всего, специалистам. Людям, которые отлично понимают, насколько важна точность при проведении операций на глазах и к каким фатальным последствиям может привести наименьшее неточное движение скальпеля.

Для неспециалистов, людей с проблемами зрения, которые могут за считанные секунды изменить это – перечислим основные преимущества именно такого лечения.

Во-первых, при использовании фемтолазера полностью учитываются все без исключения индивидуальные параметры глаза. Благодаря чрезвычайной точности работы для каждого пациента моделируется оптимальная толщина лоскута, который будет отслоен, с учетом размеров глаза, радиуса и толщины роговицы. При применении любой другой технологии подобная точность и детализация по индивидуальным параметрам попросту невозможна.

Во-вторых, сама операция проводится очень быстро. И в отличие от других методов вы практически ни на мгновение не остаетесь "незрячим" – что, согласитесь, позволяет несколько комфортнее перенести процедуру.

Ну и в-третьих, вам не придется долго восстанавливаться после процедуры. Поскольку фемтолазерная коррекция проводится без механического влияния на роговицу, уже в день операции вы будете видеть лучше, чем до нее. А на следующий день полностью забудете о каком-либо дискомфорте.

И при этом – никаких рисков. Автоматизация всех процессов и применение безножевых технологий гарантируют 100% безопасность и успешность процедуры. Никаких неверных движений, никакого контакта с внешней средой, а значит – практически полное отсутствие рисков инфицирования или травмы.

А главное – фемтокоррекцию можно проводить всем без исключения. Даже в сложных случаях, для людей с аномалиями роговицы, "синдромом сухого глаза" и прочими осложнениями, из-за которых раньше врачи вынуждены были отказывать пациентам в коррекции.

Впечатляющие возможности фемтотехнологий в офтальмологии – это лишь старт медицины завтрашнего дня. Старт будущего, которое начинается уже сегодня.

Лiцензiя МОЗУ №063772 вiд 09.08.2012р.

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