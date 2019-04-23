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Костюм-сауна для похудения: действует ли он на самом деле

Производители уверяют, что благодаря ему можно с легкостью избавиться от токсинов и шлаков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21

Спортивный костюм с эффектом сауны! В интернете предлагают чудо-форму для спорта, чтобы бороться с лишними кило. Производители обещают, что вы с легкостью избавитесь от токсинов и шлаков, а также потеряете вес во время тренировки.

Но тренер Вадим Акимкин не одобряет подобную покупку. Ведь, занимаясь спортом, следует контролировать теплообмен и вентиляцию тела. Надев такой костюм, неопытный спортсмен может запросто перегреться.

"Когда мы закрываем большие участки тела, у нас идет повышенная нагрузка на сердце. Людям, у которых с этим проблемы, я категорически не рекомендую подобную форму", – говорит специалист.

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Впрочем, похудеть благодаря костюму удастся, но ненадолго.

"Мы получим некоторое уменьшение веса. Но если выпьем воды или покушаем, то вода вернется опять довольно быстро", – подчеркивает Вадим Акимкин.

Также можно навредить здоровью, например, нанести вред коже и заработать раздражение.

Для фитнеса лучше выбирать синтетические и воздухопроницаемые ткани. А швы на форме должны быть плоскими и сделанными из трикотажа – для лучшей эластичности. 

Специалисты советуют обновлять спортивный комплект по крайней мере раз в полгода. А форму стирать – после каждого занятия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать об интервальной диете.

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сауна костюм похудение
Источник: Сегодня
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