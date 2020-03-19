Красота и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос
Самодельные маски для волос могут стать отличной альтернативой салонному уходу
Пока в Украине и во всем мире бушует коронавирус, у нас объявлен общенациональный карантин и все салоны красоты закрыты, необходимо вспомнить лучшие способы ухода за кожей и волосами в домашних условиях. Сегодня вашему вниманию пять рецептов масок для роста и густоты волос.
Несмотря на генетические особенности нашего организма, внешние факторы имеют очень большое влияние – стресс, перепады температуры и состояние экологии делают свое дело. Чтобы помочь своим волосам выглядеть здоровыми, красивыми и блестящими – делайте им маски, которые еще ускорят их рост и придадут объем.
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Размешайте чайную ложку яичного желтка и такое же количество какао. Затем добавьте 0,1 л кефира. Все тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
Полученную маску разделите на три части и наносите каждую из них после того, как высохнет предыдущая. Наденьте сверху шапочку для душа и оставьте на 35 минут, после чего смойте теплой водой.
Возьмите три столовых ложки травы: календулы, если у вас рыжий цвет волос, ромашки – если светлый и зверобоя, если вы брюнетка. В полученную жидкость добавьте 40 грамм меда и все тщательно перемешайте.
Нанесите маску на кожу головы и по всей длине волос. После чего обмотайте волосы с маской пленкой и держите 45 минут. В конце процедуры смойте маску теплой водой.
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Два яйца тщательно перемешайте, один апельсин нужно перемолоть вместе с кожурой. Соединить два ингредиента и добавить к ним коньяк. Все тщательно перемешать и обильно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. После чего наденьте шапку для душа, а сверху накройте голову полотенцем. Носить маску нужно 40 минут, после чего хорошо вымыть теплой водой.
Возьмите 2-3 средних томата (зависит от длины волос) и тщательно их измельчите с помощью блендера. Нанесите эту пасту на волосы и смойте через 30 минут теплой водой с шампунем.
40 грамм оливкового масла немного разогрейте и смешайте с одним желтком. Затем отдельно соедините воду и три столовых ложки горчицы в виде порошка. Полученные смеси объедините и хорошо перемешайте. Маску нанесите на всю длину волос, начиная от корней. Держать маску на волосах нужно не менее 15 минут и не дольше 45 минут. После чего смойте теплой водой.
Также для красивых и здоровых волос используют эфирные масла, натуральный состав которых улучшает состояние волос и добавляет им объема и густоты.
Чтобы повысить густоту волос, рекомендуется применять косметические масла на основе:
- пачули;
- листьев розового и кедрового дерева;
- кипариса;
- апельсиновых и лимонных плодов;
- тимьяна;
- пихты.
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