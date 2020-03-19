Красота и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос

Самодельные маски для волос могут стать отличной альтернативой салонному уходу

Пока в Украине и во всем мире бушует коронавирус, у нас объявлен общенациональный карантин и все салоны красоты закрыты, необходимо вспомнить лучшие способы ухода за кожей и волосами в домашних условиях. Сегодня вашему вниманию пять рецептов масок для роста и густоты волос.

Как получить длинные и густые волосы Фото: Pinterest

Несмотря на генетические особенности нашего организма, внешние факторы имеют очень большое влияние – стресс, перепады температуры и состояние экологии делают свое дело. Чтобы помочь своим волосам выглядеть здоровыми, красивыми и блестящими – делайте им маски, которые еще ускорят их рост и придадут объем.

Маска для густоты и роста волос с какао

Размешайте чайную ложку яичного желтка и такое же количество какао. Затем добавьте 0,1 л кефира. Все тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Полученную маску разделите на три части и наносите каждую из них после того, как высохнет предыдущая. Наденьте сверху шапочку для душа и оставьте на 35 минут, после чего смойте теплой водой.

Маска для густоты и объема волос с медом

Возьмите три столовых ложки травы: календулы, если у вас рыжий цвет волос, ромашки – если светлый и зверобоя, если вы брюнетка. В полученную жидкость добавьте 40 грамм меда и все тщательно перемешайте.

Нанесите маску на кожу головы и по всей длине волос. После чего обмотайте волосы с маской пленкой и держите 45 минут. В конце процедуры смойте маску теплой водой.

Как скрыть грязные волосы – смотрите видео:

Маска для густоты и объема волос с коньяком

Два яйца тщательно перемешайте, один апельсин нужно перемолоть вместе с кожурой. Соединить два ингредиента и добавить к ним коньяк. Все тщательно перемешать и обильно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. После чего наденьте шапку для душа, а сверху накройте голову полотенцем. Носить маску нужно 40 минут, после чего хорошо вымыть теплой водой.

Маска для густоты и объема волос с томатом

Возьмите 2-3 средних томата (зависит от длины волос) и тщательно их измельчите с помощью блендера. Нанесите эту пасту на волосы и смойте через 30 минут теплой водой с шампунем.

Маска для густоты и объема волос с горчицей

40 грамм оливкового масла немного разогрейте и смешайте с одним желтком. Затем отдельно соедините воду и три столовых ложки горчицы в виде порошка. Полученные смеси объедините и хорошо перемешайте. Маску нанесите на всю длину волос, начиная от корней. Держать маску на волосах нужно не менее 15 минут и не дольше 45 минут. После чего смойте теплой водой.

Как отрастить густые волосы Фото: Pinterest

Также для красивых и здоровых волос используют эфирные масла, натуральный состав которых улучшает состояние волос и добавляет им объема и густоты.

Чтобы повысить густоту волос, рекомендуется применять косметические масла на основе:

пачули;

листьев розового и кедрового дерева;

кипариса;

апельсиновых и лимонных плодов;

тимьяна;

пихты.

Тем временем мы выяснили, как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться