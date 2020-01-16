Крещение 2020: как правильно подготовиться к купанию

Кому купаться в водоемах в праздник категорически запрещено

Как правильно подготовиться к купание на Крещение 2020 Фото: Pexels

Купание в проруби на праздник Крещения – это давняя традиция, которая помогает всем окунувшимся в воду в этот день, забыть обо всех болезнях на долгое время. В связи с аномально теплой зимой в этом году, прорубь делать не придется, а вот правильно подготовиться к купанию нужно. Вашему вниманию шесть важных правил по подготовке к окунанию на Крещение 2020.

Звезды готовятся к Крещению – смотрите видео:

1. Закаливание

До Крещения осталось совсем мало времени, но если вы уже занимались закаливанием – то это хорошо. Если нет начните прямо сейчас или лучше откажитесь от этой затеи, иначе рискуете получить переохлаждение организма.

Рекомендуется начинать закаливание за несколько месяцев до обряда купания — принимайте контрастные души и умывайтесь холодной водой.

2. Разогрейтесь перед купанием

Перед погружением в воду необходимо немного разогреться. Это помогает усилить кровоток. Выполните несколько несложных упражнений, таких как приседания, отжимания, выпады.

И помните, что раздеваться перед погружением нужно постепенно, снимая обувь в последнюю очередь.

3. Питание перед купанием

Перед погружением необходимо поесть, но не объедаться. Это может быть что-то питательное, чтобы набраться сил. Не употребляйте тяжелую и жирную пищу.

4. Никакого алкоголя

Часто можно увидеть, как после купания люди начинают праздновать, выпивая алкогольные напитки. Медики категорически запрещают это делать ни до, ни после купания. Алкоголь плохо влияет на работу сердца. Замените его теплым чаем, который будет кстати после купания.

5. Время в воде

Во время погружения в воде рекомендуется находиться не больше двух-трех минут, чтобы не было переохлаждения.

6. Позаботьтесь об одежде

После купания нужно будет быстро надеть на себя сухую и желательно, теплую одежду. Выбирайте куртки и штаны без большого количества пуговиц и застежек. Обувь также должна быть удобной.

Позаботьтесь о правильной одежде после купания на Крещение 2020 Фото: Pexels

Кому нельзя купаться в проруби:

у кого проблемы с сердцем и давлением — есть риск микроинсульта, судорог или потери сознания;

людям, страдающим сахарным диабетом;

гипертоникам и страдающим аритмией;

людям с заболеваниями почек и мочеполовой системы;

беременным, из-за риска преждевременных схваток.

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