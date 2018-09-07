"Кричат, истекая кровью": россияне производят жутких человекоподобных существ (фото)

Названа настоящая задача этих роботов-кукол

Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty

На одном из заводов Казани (Россия) ученые создают жуткие реалистичные куклы-роботы для студентов-медиков. Сделанные устройства могут имитировать настоящих больных людей, они издают кашель, крик, кровотечение, мочеиспускание и судороги. Об этом сообщает The Daily Mail.

Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty Куклы предназначены для неопытных медиков. Фото: Getty 1/5

Сотрудники компания Eidos Medicine, производящей роботов, утверждают, что эти куклы-симуляторы имеют "самый высокий уровень реализма". Они будут использованы для обучения следующего поколения медиков, которые смогут таким образом потренироваться лечить людей с сердечным приступом или, например, разрезом на руке.

Цель этих симуляторов – воспроизвести реалистичную модель, на которой можно практиковать реанимацию и интенсивную терапию.

Пациенты-роботы построены так, чтобы напоминать человека в возрасте от 40 до 50 лет, ростом 183 см и весом 70 кг. Они могут моргать, выпускать жидкости, чтобы имитировать потоотделение, плач или кровотечение, а также некоторые другие движения.

Предлагаем вам ознакомится с новейшими образцами в нашей галерее.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе собирают первого человекоподобного робота украинского производства. Голубоглазого человекоподобного робота зовут Инмув, и он уже умеет задавать простые вопросы и рассказывать о себе.

Роботы становятся более функциональными и начинают принимать активное участие в жизни людей. Так, в китайской больнице при Аньхойском медицинском университете в городе Хэфэй провели операцию с участием робота-хирурга.

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