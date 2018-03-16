Кто такой семейный врач и как с ним взаимодействовать: есть важный момент

Сегодня, 13:04

Украинцам придется выбирать врача самостоятельно и подписывать с ним договор 

Лечение по-новому в Украине. Фото: freepik
Лечение по-новому в Украине. Фото: freepik

В рамках Медицинской реформы в Украине у пациента вправе появляется право самостоятельно выбирать своего врача. Доходы медиков напрямую будут зависеть от того, сколько пациентов состоит под его наблюдением и сколько соответствующих договоров составлено.

Ранее сайт "Сегодня" писал о новых правилах вызова врача на дом: теперь "помощь" может и не приехать.

Минздрав решил дать четкие инструкции относительно того, как же пациенту выбрать себе хорошего врача, сообщает пресс-служба ведомства. Пациенту необходимо сделать несколько несложных шагов.

Определитесь с врачом

Если вы уже знаете хорошего врача – прекрасно, остановите выбор на нем. Нет? Тогда воспользуйтесь принципом "сарафанного" радио – расспросите друзей, родственников, коллег. Наверняка из нескольких докторов, о которых вам расскажут, вы сможете выбрать своего.

Либо же обратитесь в местный отдел здравоохранения, где вам расскажут о врачах, работающих в вашем населенном пункте или районе, или в любое медицинское учреждение и познакомьтесь с врачами лично.

Подпишите договор

После того, как вы определились с врачом, вам необходимо подписать с ним договор. При этом, несмотря на то, что договор является бессрочным (вам не нужно каждый год его переподписывать), вы в любое время можете изменить свое мнение и подписать договор с другим врачом.

Все, что вам нужно для подписания договора – паспорт и идентификационный номер (для ребенка – еще и свидетельство о рождении).

Все договора подписываются в электронном виде: врач вносит ваши данные в систему и проводит регистрацию. После этого документ распечатывается в двух экземплярах (один остается у вас) и подписывается обеими сторонами.

При этом если вашего врача нет или вы находитесь в другом городе, вы вправе обратиться в любое другое медучреждение или к любому другому врачу.

Нужен врач – звоните, не стесняйтесь

Отныне обращайтесь к врачу на очную консультацию или в телефонном режиме.
Если есть необходимость, врач приедет к вам на дом, либо пригласит на прием и даст направление к узкопрофильному специалисту.

Более того, при необходимости ваш семейный врач также будет выписывать рецепты на лекарства, в том числе, попадающих под программу "Доступные лекарства" (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и выдавать любые медицинские справки, например, в бассейн и тому подобное.

Напомним, сайт "Сегодня" писал,что  в Украине меняются правила обращения к врачу: что теперь нужно делать.

Кроме этого, мы писали, что в Украине вступил в силу закон о медреформе: что изменится.
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Источник:

"Сегодня"

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