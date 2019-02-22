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Лайфхак: как сделать бомбочки для ванны своими руками

Воспользуйтесь нашим рецептом и поднимите себе настроение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50

Бомбочки для ванны, как из магазина. Будут даже пузырьки! Смотрите видео и записывайте рецепт от Сергея Ливадного, ведущего телеканала "Украина".

Для начала насыпьте в миску два стакана пищевой соды. Следующий ингредиент – мелкая лимонная кислота, один стакан. Затем добавьте по стакану крахмала и магнезии (этот компонент можно найти в спортивных магазинах). Важно, чтобы все ингредиенты были сухими.

Затем добавьте столько растительного масла без запаха, чтобы смесь превратилась в единую массу. Мы используем масло, а не воду, чтобы ингредиенты не вступили между собой в химическую реакцию. Добавьте пищевой краситель своего любимого цвета, еще раз перемешайте. 

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Переложите смесь в маленькие силиконовые формы для выпечки и оставьте на сутки. Из массы также можно сформировать шарики. Готово, можно добавлять в ванну!

Совет: вы можете добавить в смесь ароматическое масло. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ванну с эфирными маслами. Сайт "Сегодня" также писал, почему нельзя нежиться в слишком горячей ванне.

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Источник: Сегодня
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