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Лечение артрита: семь эффективных средств народной медицины

Травы для здоровых суставов

Анна Педан
Сегодня, 17:26

Фитотерапия очень эффективна при лечении заболеваний суставов. Для лечения артритов (воспалительные заболевания суставов) народная медицина чаще всего использует такие травы: окопник, сабельник болотный, донник лекарственный, лопух, багульник, марьин корень и др. На основе трав делают компрессы, растирания, мази, настойки, настои и отвары.

"Эффективными для лечения суставов считается многотравная настойка из сабельника, живокоста, цветков лопуха и каштана, травы багульника, травы пырея, донника, марьина корня. Можно добавить и цветки белой сирени и березовых почек. Все эти травы обладают обезболивающими и противовоспалительными свойствами", – рассказывает травник Анна Бондарь.

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Для приготовления настойки необходимо взять 100 граммов измельченной и высушенной травы перечисленных выше растений, поместить в стеклянную посуду и залить 0,5 л водки или спирта. Настаивать 7–10 дней в темном месте, затем процедить. Хранить в прохладном месте. Эта настойка хороша тем, что сохраняет полезные свойства до 2-3 лет. Эти средства применяют не только для растирки больных суставов, но и для примочек и компрессов.

Золотой ус. В народной медицине хорошо себя зарекомендовало растение золотой ус, используемое наружно при артритах, подагре и других ревматических заболеваниях. Так, при суставных болях действенной является настойка следующего состава: листья золотого уса среднего размера — 5 штук, водки — 1 стакан и 0,5 стакана муравьиного спирта. Вначале необходимо мелко разрезать листья золотого уса, залить стаканом водки (качественной) и настаивать в темном и холодном месте в течение 10–15 суток. Затем процедить и к полученной настойке добавить полстакана муравьиного спирта. Тщательно перемешивая, необходимо в тот же день натирать больное место (суставы, позвоночник, поясницу), при этом тепло его укутывая. Для внутреннего употребления лучше принимать настойку золотого уса, приготовленную таким способом: 3 отростка и 3 нижних листка растения тщательно измельчить и залить 0,5 литрами водки, посуду плотно закрыть и настаивать в темном месте 3 недели. Затем настойку процедить и принимать по 0,5 ст. ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.

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Лопух и девясил. Для настоя нужно взять по 1 ст. ложке измельченных и высушенных корней лопуха и девясила, поместить в термос и залить 0,5 л горячей воды. Настаивать 2 часа в термосе, а затем процедить. Принимать настой 3–4 раза в день по 0,5 стакана.

Можно также приготовить компресс из листьев лопуха, которые опускают в теплую воду на несколько минут. Стряхивают воду с листьев, прикладывают листья к больному суставу. Укрывают пленкой и толстым полотенцем. Компресс из лопуха можно оставить на всю ночь.

Настойка из девясила поможет при артрите
Настойка из девясила поможет при артрите
Фото: Depositphotos

Зверобой. Для настоя травы зверобоя 1 ч. ложку травы следует залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15 минут, охладить и процедить. Принимать 4 раза в день по 1 ст. ложке.

Спорыш. Из травы спорыша для лечения суставов можно приготовить отвар. Для этого 2 ч. ложки травы спорыша следует залить 1 стаканом кипятка, прокипятить еще 15 минут, охладить и процедить. Пить отвар мелкими глотками в течение дня.

Брусника. Из листьев брусники также готовят отвар: 2 ч. ложки сырья необходимо залить стаканом кипятка, настаивать 15 минут, охладить и процедить. Пить отвар по 1 ст. ложке в течение дня.

Береза. Особенно хорошо действуют компрессы из смятых листьев березы, наложенные на больные суставы, которые можно оставлять на несколько дней, или ванны с добавлением отвара из листьев березы.

"Однако при приеме любых лекарственных растений внутрь, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, так как у всех вышеописанных растений есть противопоказания и побочные действия", – подытожила травник Анна Бондарь.

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