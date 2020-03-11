Лечение цистита: три средства народной медицины

Почему во время болезни нужно пить клюквенный морс

Цистит – воспалительное заболевание стенок мочевого пузыря. Главные симптомы: острая и режущая боль при мочеиспускании, частые позывы в туалет, жжение в области половых органов. Спровоцировать цистит может снижение иммунитета и переохлаждение: купание в ледяной воде, неправильно подобранная одежда при холодной погоде и т.д. Причинами цистита являются и бактерии, и вирусы, и грибы.

"Острый цистит нужно лечить только под контролем врача. А вот уменьшать симптомы хронического и не дать заболеванию развиться помогут народные средства", – говорит гинеколог Марина Степнова.

Цистит чаще возникает у женщин Фото: Depositphotos

Клюква. Эта ягода издавна известна своими противомикробными и противовоспалительными свойствами, ее называют природным антибиотиком. Очень эффективным считается сок из ягод клюквы. Если нет возможности сделать свежевыжатый сок из этой ягоды, то подойдут и чаи, и отвары, и настои, и морсы. Клюква при цистите славится тем, что в течение 12 часов после ее применения, болезнетворные бактерии и не закрепляются на внутренних стенках мочевого пузыря. Поэтому при хроническом цистите нужно пить напиток из клюквы 2 раза в день. Иногда врачи прописывают морс из клюквы и при остром цистите.

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Мед. Он улучшает процесс выделения мочи и токсинов, который при цистите нередко нарушается. Он обладает ярко выраженным противомикробным действием и повышает сопротивляемость организма инфекциям. Разогретый мед нужно выложить на марлю и приложить ее к низу живота. Сверху накрыть клеенкой или полиэтиленовым кульком и одеялом. После чего нужно лечь спать.

Травяной сбор. Для любителей фитотерапии подойдет такой рецепт: взять в равных пропорциях траву тысячелистника, лист толокнянки, березовые почки, корень аира. Все хорошо перемешать, 2 столовые ложки средства залить 1 литром кипятка, поставить на ночь настаиваться. Весь этот настой нужно выпить в течение дня за 5-6 приемов. Полный курс лечения – 3 недели.

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