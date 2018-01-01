Лечит страшные болезни: кому необходимо есть йогурты
В исследовании ученых из Университета Висконсина-Мэдисона приняли участие 120 человек
От болезней кишечника, астмы и артрита можно защититься, употребляэ ежедневно йогурт. Об этом заявили ученые из Университета Висконсина-Мэдисона. Эксперты доказали, что йогурт снижает воспаления за счет улучшения цельности оболочки кишечника. Это предотвращает проникновение в кровоток эндотоксинов, или провоспалительных молекул, которые производятся микробами кишечника.
В исследовании приняли участие 120 женщин в состоянии пременопаузы. Половина из них имела ожирение, а вторая половина – нормальный вес. 50% участников эксперимента употребляли по 340 г йогурта с низким содержанием жира ежедневно в течение восьми недель. В контрольной группе участницы получали такое же количество немолочного пудинга.
Именно в группе, где участники исследования употребляли йогурт, отмечалось существенное улучшение показателей ключевых маркеров, включая сокращение количества факторов некроза опухолей, которые свидетельствуют о воспалительных процессах. Исследование доказало, что употребление йогуртов производит противовоспалительное воздействие вне зависимости от диеты человека.
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