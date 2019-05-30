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Лекарственные травы: польза, вред и правила сбора

Сейчас самое время собирать лечебные растения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31

Сезон сбора лекарственных трав в разгаре. Ромашка, чабрец, тысячелистник – всего уже достаточно, уверяют опытные сборщики. В то же время, отвары и настойки нельзя воспринимать как спасение от недугов, напоминают медики. 

Польза от травяного чая (от кашля, для сердца или желудка) доказана даже традиционной медициной. Вот только сбор, сушка и дозы употребления имеют четкие правила, которых следует придерживаться. 

Некоторые травы сушат, другие – заваривают свежими. Главное, собирать их подальше от дороги. И по всем признакам удостовериться, что наткнулся именно на то, что искал.

Когда нужно собирать травы

Обычно все растения собирают на восходе солнца. Наибольшая концентрация полезных веществ – когда растение раскрывается. Но не все цветки можно использовать для ароматного напитка. Так, милый и душистый ландыш вообще ядовит. Но в основном пряные настои улучшают самочувствие.

Лекарственные травы: от чего они помогают

От насморка или общей слабости организма поможет чай ​​с медом и чабрецом. А крапива отлично очищает кровь.

Заваренный тысячелистник, например, способствует пищеварению. А сырой – обладает свойствами подорожника. Это известные спасатели в случае повреждений. Если вы поранились на природе, его следует растереть и приложить к ране – так можно остановить кровь.

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Впрочем, речь идет о незначительных царапинах. Чуда от трав ждать не следует. Если вы получили какое-то серьезное повреждение или подхватили инфекцию, то однозначно нужно обратиться к врачу. 

Когда травы могут навредить

Порой даже могут навредить травы, известные как полезные. Особенно, если не считать количество выпитого или надеяться на травяной настой как на лекарства, которые еще и сам себе назначил.

Как правило, для каждого травяного сбора врач назначает дозировку, от которой отклоняться не стоит. Например, много липы вредит сердцу и обезвоживает организм. А душицу (орегано) не рекомендуют тем, у кого больной желудок, почки или печень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выжить в сезон пыльцы. "Сегодня" также писали, как правильно есть мед.

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Источник: Сегодня
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