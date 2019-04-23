Лилия Ребрик назвала полезные свойства авокадо и поделилась своим любимым рецептом

Ведущая считает авокадо идеальным перекусом

Лилия Ребрик советует есть авокадо каждый день Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Вы знали, что авокадо – это зеленое золото для женского организма?", – поинтересовалась ведущая телеканала "Украина" у своих подписчиков в Instagram.

"Это очень питательный фрукт. Именно за это свойство он даже попал в книгу рекордов Гинесса", – написала Лилия Ребрик.

Плюсы авокадо бесчисленны:

Авокадо – эффективный антиоксидант, то есть защищает наши клетки от старения;

Авокадо содержит полезные жиры и ускоряет обмен веществ. Если будете есть минимум по одному фрукту каждый день – точно похудеете!

Готовить авокадо долго не нужно. Так что это идеальный фрукт для ленивых.

Любимый рецепт из авокадо от Лилии Ребрик

Возьмите круглый лаваш. Авокадо почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Таким же образом нарежьте сыр. Отправьте все в печь или микроволновку буквально на несколько минут, чтобы сыр немного подтаял и авокадо был теплым. Это самый вкусный и полезный перекус.

У ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа есть свой фирменный рецепт. Нужно разрезать авокадо пополам, положить внутрь половину перепелиного вареного яйца и ложечку красной икры.

А если лень что-то выдумывать, Лилия Ребрик советует просто полить соком лимона порезанный фрукт – это тоже очень вкусно.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

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