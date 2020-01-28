Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 года
Узнайте, когда можно окрашивать волосы в феврале 2020 года по лунному календарю
Когда лучше всего красить волосы в феврале 2020 по лунному календарю, чтобы чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в феврале 2020 года и выбирайте самые подходящие дни для похода в салон красоты.
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Лунный календарь на февраль 2020: когда красить волосы
1 февраля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.
2 февраля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.
3 февраля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.
4 февраля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.
5 февраля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.
6 февраля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.
7 февраля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.
8 февраля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.
9 февраля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.
10 февраля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.
11 февраля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.
12 февраля – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.
13 февраля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.
14 февраля – 21 лунный день. В этот день не стоит менять цвет волос, чтобы не навлечь на себя неприятности.
15 февраля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.
16 февраля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.
17 февраля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.
18 февраля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.
19 февраля – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.
20 февраля – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.
21 февраля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.
22 февраля – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.
23 февраля – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.
24 февраля – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.
25 февраля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.
26 февраля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.
27 февраля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.
28 февраля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.
29 февраля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.
Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2020: благоприятные дни.
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