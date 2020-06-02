Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020 года

Узнайте, когда можно, а когда нельзя окрашивать волосы в июне 2020 года по лунному календарю

Когда можно красить волосы в июне 2020, согласно лунному календарю, чтобы ваш новый внешний вид порадовал и принес комплименты от окружающих, а также успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в июне 2020 года на каждый день и выбирайте оптимальное время для обновления своего образа.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: pexels

Лунный календарь на июнь 2020: когда красить волосы

1 июня – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

2 июня – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

3 июня – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

4 июня – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

5 июня – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

6 июня – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

Смотрите видео, как украинка отрастила длинные волосы:

7 июня – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

8 июня – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

9 июня – 18 лунный день. Лучше отдать предпочтение нескучным тонам, чтобы жизнь стала веселее.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: pexels

10 июня – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

11 июня – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

12 июня – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

13 июня – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

14 июня – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

15 июня – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

16 июня – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

17 июня – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

18 июня – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

19 июня – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

20 июня – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

Читайте также: Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине

21 июня – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

22 июня –2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

23 июня – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

24 июня – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

25 июня – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

26 июня – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

27 июня – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

28 июня – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

29 июня – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

30 июня – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

Ранее мы рассказывали о модных цветах волос сезона весна-лето 2020: естественность и экстрим.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться