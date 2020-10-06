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Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2020 года: самые подходящие дни для смены имиджа

Сегодня, 16:00

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в октябре 2020 года по лунному календарю, а в какие дни не стоит менять свой имидж

Когда можно красить волосы в октябре-2020, согласно лунному календарю, чтобы ваш новый внешний вид порадовал и принес комплименты от окружающих, а также успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в октябре 2020 года на каждый день и выбирайте оптимальное время для обновления своего образа.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: instagram / wellahair

Лунный календарь на октябрь-2020: когда можно и нельзя красить волосы

1 октября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

2 октября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

3 октября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

4 октября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

5 октября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

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6 октября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

7 октября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

8 октября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

9 октября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

10 октября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

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11 октября – 24 лунный день. Благоприятный день для окрашивания шевелюры, особенно в более темные оттенки.

1 2 октября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

13 октября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

14 октября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

15 октября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: instagram / wellahair

16 октября – 29, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

17 октября – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

18 октября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

19 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

20 октября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

2 1 октября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

22 октября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

2 3 октября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

2 4 октября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

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2 5 октября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

2 6 октября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

2 7 октября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

2 8 октября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

29 октября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

30 октября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

31 октября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

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