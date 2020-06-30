Лунный календарь стрижек на июль 2020: когда можно стричь волосы
Узнайте оптимальные дни, когда можно стричь волосы в июле 2020 года по лунному календарю
Когда можно стричь волосы в июле 2020 согласно лунному календарю, а в какие дни лучше не проводить никаких кардинальных манипуляций с волосами? Чтобы ваши волосы были здоровыми, а прическа радовала вас и собирала комплименты окружающих, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в июле 2020 года и планируйте перемены в своем имидже.
Лунный календарь на июль 2020: когда стричь волосы
1 июля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
2 июля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
3 июля – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
4 июля – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
5 июля – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.
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6 июля – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
7 июля – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.
8 июля – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.
9 июля – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.
10 июля – 19 лунный день. Не слишком подходящий день для укорачивания волос.
11 июля – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.
12 июля – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.
13 июля – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
14 июля – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.
15 июля – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
16 июля – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.
17 июля – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
18 июля – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.
19 июля – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.
20 июля – 29, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.
21 июля – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы во время фазы новолуния.
22 июля – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
23 июля – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.
24 июля – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.
25 июля – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.
26 июля – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.
27 июля – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы – вы можете навлечь проблемы на бизнес.
28 июля – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.
29 июля – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.
30 июля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
31 июля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
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