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Лунный календарь стрижек на июнь-2020: когда можно стричь волосы

Узнайте лучшие дни, когда можно стричь волосы в июне 2020 года по лунному календарю

Ольга Козачок
Сегодня, 15:18

Когда лучше всего стричь волосы в июне 2020, согласно лунному календарю, а в какие дни не стоит менять прическу? Чтобы ваши волосы излучали блеск и здоровье, а прическа была по-настоящему привлекательной и радовала вас, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в июне 2020 года и планируйте перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек на июнь
Лунный календарь стрижек на июнь
Фото: pexels

Лунный календарь на июнь 2020: когда стричь волосы

1 июня – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

1 июня – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

2 июня – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

3 июня – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

4 июня – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

Смотрите видео, как украинка отрастила длинные волосы:

5 июня – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

6 июня – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

7 июня – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

8 июня – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

9 июня – 18 лунный день. Выбирайте любой вариант стрижки, результат вас вполне удовлетворит.

10 июня – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

Лунный календарь стрижек на июнь
Лунный календарь стрижек на июнь
Фото: pexels

11 июня – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

12 июня – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

13 июня – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

14 июня – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

15 июня – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

16 июня – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

17 июня – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

18 июня – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

19 июня – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

20 июня – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

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21 июня – 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

22 июня – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

23 июня – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

24 июня – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

25 июня – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

26 июня – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

27 июня – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

28 июня – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

29 июня – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

30 июня – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

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