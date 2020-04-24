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Лунный календарь стрижек на май 2020: когда можно стричь волосы

Узнайте лучшие дни, когда можно стричь волосы в мае 2020 года по лунному календарю

Ольга Козачок
Сегодня, 15:31

Когда лучше всего стричь волосы в мае 2020, согласно лунному календарю, а в какие дни не стоит менять прическу? Чтобы ваши волосы излучали блеск и здоровье, а прическа была по-весеннему привлекательной и радовала вас, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в мае 2020 года и планируйте перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек на май
Лунный календарь стрижек на май
Фото: Pexels

Лунный календарь на май 2020: когда стричь волосы

1 мая – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

2 мая – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

3 мая – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

4 мая – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

5 мая – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

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6 мая – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

7 мая – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

8 мая – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

9 мая – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

10 мая – 18 лунный день. Выбирайте любой вариант стрижки, результат вас вполне удовлетворит.

11 мая – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

Лунный календарь стрижек май
Лунный календарь стрижек май
Фото: Pexels

12 мая – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

13 мая – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

14 мая – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

15 мая – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

16 мая – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

17 мая – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

18 мая – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

19 мая – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

20 мая – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

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21 мая – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

22 мая – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

23 мая – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

24 мая – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

25 мая – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

26 мая – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

27 мая – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

28 мая – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

29 мая – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

30 мая – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

31 мая – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

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