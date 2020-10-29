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Лунный календарь стрижек на ноябрь-2020: когда можно стричь волосы

Сегодня, 12:54

Узнайте наиболее подходящие дни, когда хорошо стричь волосы в ноябре 2020 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в ноябре-2020, согласно лунному календарю, а в какие дни лучше не делать ничего кардинального со своей шевелюрой? Чтобы ваши волосы были здоровыми, а прическа радовала и собирала комплименты окружающих, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в ноябре 2020 года и планируйте осенние перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: instagram / luxyhair

Лунный календарь на ноябрь-2020: когда стричь волосы

1 ноября – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

2 ноября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

3 ноября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

4 ноября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

5 ноября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

6 ноября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

7 ноября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: instagram / luxyhair

8 ноября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

9 ноября – 24 лунный день. Откажитесь от идеи новой прически, а вот сделать оздоровительную маску для волос будет полезно.

10 ноября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

11 ноября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

12 ноября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

13 ноября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

14 ноября – 29 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

15 ноября – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

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16 ноября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

17 ноября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

18 ноября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

19 ноября – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: instagram / luxyhair

20 ноября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

21 ноября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

22 ноября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

23 ноября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

24 ноября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

25 ноября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

26 ноября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Смотрите видео, как украинка отрастила длинные волосы:

27 ноября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

28 ноября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

29 ноября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

30 ноября – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

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