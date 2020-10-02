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Лунный календарь стрижек на октябрь-2020: когда можно стричь волосы

Сегодня, 19:04

Узнайте наиболее подходящие дни, когда хорошо стричь волосы в октябре 2020 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в октябре-2020, согласно лунному календарю, а в какие дни лучше не проводить никаких кардинальных манипуляций с волосами? Чтобы ваши волосы были здоровыми, а прическа радовала и собирала комплименты окружающих, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в октябре 2020 года и планируйте осенние перемены в своем имидже.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: instagram / luxyhair

Лунный календарь на октябрь 2020: когда стричь волосы

1 октября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

2 октября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

3 октября – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

4 октября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

5 октября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

6 октября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

7 октября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

8 октября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

9 октября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

10 октября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

11 октября – 24 лунный день. Откажитесь от идеи новой прически, а вот сделать оздоровительную маску для волос будет полезно.

12 октября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

13 октября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

14 октября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

15 октября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

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16 октября – 29, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

17 октября – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

18 октября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек
Фото: Pexels

19 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

20 октября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

21 октября – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

22 октября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

23 октября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

24 октября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

25 октября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

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26 октября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

27 октября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

28 октября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

29 октября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

30 октября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

31 октября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

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