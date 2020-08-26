Лунный календарь стрижек на сентябрь-2020: когда лучше всего стричь волосы

Узнайте наиболее подходящие дни, когда можно стричь волосы в сентябре 2020 года по лунному календарю

В какие дни можно стричься в сентябре 2020, согласно лунному календарю, а когда не стоит проводить серьезных манипуляций с волосами? Чтобы волосы были здоровыми и сияющими, излучали блеск и красоту, радовали вас внешним видом и привлекали внимание окружающих, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в сентябре 2020 года и планируйте поход к парикмахеру.

Лунный календарь стрижек Фото: Pexels

Лунный календарь на сентябрь 2020: когда стричь волосы

1 сентября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

2 сентября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

3 сентября – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

4 сентября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

5 сентября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

6 сентября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

7 сентября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

8 сентября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

9 сентября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

10 сентября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

11 сентября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

12 сентября – 25 лунный день. Не стоит стричься сегодня, потому что вы не будете довольны результатом.

13 сентября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

14 сентября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

15 сентября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

16 сентября – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

17 сентября – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

18 сентября – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

19 сентября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

Лунный календарь стрижек Фото: Pexels

20 сентября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

21 сентября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

22 сентября – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

23 сентября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

24 сентября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

25 сентября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

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26 сентября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

27 сентября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

28 сентября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

29 сентября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

30 сентября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

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