Лунный календарь стрижек на январь 2020: когда можно стричь волосы

Узнайте благоприятные дни, когда лучше всего стричься в январе 2020 года по лунному календарю

Лунный календарь стрижек на январь Фото: Pexels

Когда можно стричься в январе 2020 по лунному календарю, чтобы прическа вам нравилась и приносила удачу, а волосы излучали здоровье и сияние? В какие дни января не стоит посещать парикмахера? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в январе 2020 года и планируйте свой поход в салон.

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Лунный календарь на январь 2020: когда стричь волосы

1 января – 8-й лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

2 января – 9-й лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

3 января – 10-й лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

4 января – 11-й лунный день. Откажитесь от идеи похода в парикмахерскую, день чреват плохим самочувствием.

5 января – 12-й лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

6 января – 13-й лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

7 января – 14-й лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

8 января – 15-й лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

Когда стричь волосы Фото: Pexels

9 января – 16-й лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

10 января – 17-й лунный день. Не подходящий день для посещения мастера, стрижка вызовет разногласия в семье.

11 января – 18-й лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

12 января – 19-й лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

13 января – 20-й лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

14 января – 21-й лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

15 января – 22-й лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

16 января – 23-й лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

17 января – 23-й лунный день. Перенесите стрижку волос на более подходящий период.

18 января – 24-й лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

19 января – 25-й лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

20 января – 26-й лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

21 января – 27-й лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

22 января – 28-й лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

23 января – 29-й лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

24 января – 30-й, 1-й лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новые силы для дальнейших планов и работы.

25 января – 2-й лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодняшний день не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

26 января – 3-й лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

27 января – 4-й лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

28 января – 5-й лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

29 января – 6-й лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

30 января – 7-й лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

31 января – 8-й лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

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