Несовместимость: как ваш парфюм способен спровоцировать приступы мигрени

Группа ученых из Австралии провела ряд масштабных исследований, в ходе которых пришла к выводу о вреде, наносимом организму некоторыми видами парфюмов. Результаты своих работ они обнародовали на страницах книги под названием "Дело против аромата".

Как выяснилось во время исследовательской работы, 35% населения Земли отличаются повышенным уровнем чувствительности к продукции, которую выпускает парфюмерная индустрия.

Люди, относящиеся к этому типу, при использовании определенных марок духов могут получить аллергическую реакцию, а также спровоцировать частые приступы мигрени.

По мнению специалистов, лучший способ для аллергиков обезопасить себя от неожиданных приступов, отказаться от парфюмерии, поскольку компании-производители часто добавляют в свою продукцию синтетические вещества и никогда не сообщают ее состав, дабы их идею не украли конкуренты.

Напомним, ранее ученым удалось сделать еще один шаг к бессмертию: искусственно получилось омолодить мозг и все его функции

Также ученые научились читать и иллюстрировать мысли людей

О том, как европейские ученые зарегистрировали большой радиационный выброс, смотрите на видео ниже:



