Несовместимость: как ваш парфюм способен спровоцировать приступы мигрени

Сегодня, 13:43

35% населения отличаются повышенным уровнем чувствительности к парфюмерной продукции

Духи могут сделать только хуже. Фото: beautyheaven.com
Духи могут сделать только хуже. Фото: beautyheaven.com

Группа ученых из Австралии провела ряд масштабных исследований, в ходе которых пришла к выводу о вреде, наносимом организму некоторыми видами парфюмов. Результаты своих работ они обнародовали на страницах книги под названием "Дело против аромата".

Как выяснилось во время исследовательской работы, 35% населения Земли отличаются повышенным уровнем чувствительности к продукции, которую выпускает парфюмерная индустрия.

Люди, относящиеся к этому типу, при использовании определенных марок духов могут получить аллергическую реакцию, а также спровоцировать частые приступы мигрени.

По мнению специалистов, лучший способ для аллергиков обезопасить себя от неожиданных приступов, отказаться от парфюмерии, поскольку компании-производители часто добавляют в свою продукцию синтетические вещества и никогда не сообщают ее состав, дабы их идею не украли конкуренты.

Напомним, ранее ученым удалось сделать еще один шаг к бессмертию: искусственно получилось омолодить мозг и все его функции

Также ученые научились читать и иллюстрировать мысли людей

О том, как европейские ученые зарегистрировали большой радиационный выброс, смотрите на видео ниже:
ученые, мигрень, парфюм
Источник:

VladTime

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Скоро можно будет переехать. Фото: pixabay

Можно переезжать: доказано, что на Красной планете достаточно воды для жизни

Сегодня, 10:30

Вода распространена по всей территории Красной планеты, а вовсе не ограничивается полярными регионами

Wellness

Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Похмелье будет все хуже, ученые сделали неожиданное открытие

Сегодня, 04:50

В ходе исследований они изучили более 2500 различных человеческих геномов, представляющих 20 популяций
Загрузка...

Другие страны

У акулы были очень необычные зубы. Иллюстрация: Mark Conlin, SWFSC Large Pelagics Program

На территории Беларуси нашли новый вид ископаемых акул

Сегодня, 04:04

Животное обитало на Земле около 345-350 миллионов лет назад

Техно

Астероид не опасен, если ничего не изменится. Фото: pixabay

7 марта к Земле подлетит гигантский астероид

Вчера, 16:59

Астрофизики прогнозируют, что максимальное сближение астероида с планетой произойдет в ночь с 6 на 7 марта  
Загрузка...