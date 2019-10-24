Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна
Магнитные бури сегодня: прогноз на 24-27 октября 2019 года
Мощная магнитная буря 24 октября 2019 в Украине и мире продержится несколько дней. Рост солнечной активности к завтрашнему дню,25 октября, перерастет в магнитную бурю уровня G1. Следующие два дня, 26 и 27 октября, геомагнитная обстановка будет все еще напряженной. И лишь на пятый день, 28 октября, влияние Солнца заметно снизится.
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Особенно осмотрительными в этот период следует быть людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Зная эту информацию, люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.
Магнитные бури в октябре 2019 года
В октябре прогнозировалось несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца.
Незначительные магнитные колебания наблюдались в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа.
Серьезные магнитные бури в октябре 2019 ожидаются в конце месяца – 24, 25 и 26 октября.
Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в ноябре 2019.
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