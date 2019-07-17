Магнитные бури в августе 2019: прогноз на месяц

Узнайте, какая магнитная обстановка будет в течение всего августа 2019

Магнитные бури в августе Фото: Pixabay

Когда в августе 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники августа – День Независимости Украины и Спасы, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на август в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на август 2019 года

В августе 2019 солнце заметно активизируется по сравнению с первыми летними месяцами. Уже в первой декаде месяца ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний. Также имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

Серьезные магнитные бури в августе 2019 ожидаются 5 и 6 числа.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют поменьше находиться на солнце, не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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