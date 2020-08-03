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Магнитные бури в августе 2020 года: прогноз на месяц

Сегодня, 15:00

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение августа-2020 – на летние Спасы, День Независимости Украины и другие дни

Когда в августе 2020 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на августовские праздники, летние Спасы, День Независимости Украины, и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на август в нашей статье.

В августе 2020 года Солнце заметно активизируется по сравнению с первыми летними месяцами. С самого начала месяца ожидаются ощутимые геомагнитные всплески. Неспокойно будет на праздники. А завершается август-2020 серьезной магнитной бурей. Также имейте в виду, что Солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Когда ожидаются магнитные бури в августе
Когда ожидаются магнитные бури в августе
Фото: pexels

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на август 2020 года

Незначительные магнитные колебания в августе ожидаются 3, 4, 24, 25-го числа.

Серьезная магнитная буря в августе возможна 29-го числа.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Для того чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, важно больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим.

Также во время магнитной бури следует ограничивать длительное пребывание на открытом солнце, избегать дальних перемещений и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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