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Магнитные бури в июле 2019: прогноз на месяц

Узнайте, какая магнитная обстановка будет в течение всего июля 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Магнитные бури в июле
Магнитные бури в июле
Фото: Pixabay

Когда в июле 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники июля – Ивана Купала, Петра и Павла, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июль в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

Обычно летом солнце заметно активизируется по сравнению с остальными сезонами. Но мы спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки в июле 2019. Дело в том, что продолжается тенденция июня, и во второй летний месяц не ожидается серьезных проявлений солнечной активности. Однако имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Незначительные магнитные колебания возможны 6, 10, 22 и 23 июля.

Серьезные магнитные бури в июле 2019 не прогнозируются.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют поменьше находиться на солнце, не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы писали, когда будут выходные и праздничные дни в июле 2019 в Украине.

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