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Магнитные бури в ноябре 2019: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение всего ноября 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Когда ожидаются магнитные бури в ноябре
Когда ожидаются магнитные бури в ноябре
Фото: Pixabay

Когда в ноябре 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники ноября – День студентов, День Достоинства и Свободы Украины, Черную пятницу, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на ноябрь в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 года

Итак, ноябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в второй и третьей декады ноября – 10, 11, 22 и 23 числа.

А вот серьезные магнитные бури в ноябре 2019 ожидаются в середине месяца – 17, 20, 21 ноября.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников в ноябре 2019.

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